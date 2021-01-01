У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Аварія сталася 19 січня, близько 19:15, - повідомляє



Легковик червоного кольору їхав вулицею Незалежності від центру у сторону «Черемушок» і зіткнувся з машиною «Renault Megane Scenic» синього кольору, що виїжджала зі стоянки біля Михайлівської церкви.



Через це дещо ускладнився рух на дорозі.



Станом на 19:20 на місце автопригоди поліція ще не прибула. За попередньою інформацією, потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Аварія сталася 19 січня, близько 19:15, - повідомляє КовельMedia. Легковик червоного кольору їхав вулицею Незалежності від центру у сторону «Черемушок» і зіткнувся з машиною «Renault Megane Scenic» синього кольору, що виїжджала зі стоянки біля Михайлівської церкви.Через це дещо ускладнився рух на дорозі.Станом на 19:20 на місце автопригоди поліція ще не прибула. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

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