На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки
Сьогодні, 05:29
Троє жителів Волинської області займалися браконьєрством на Рівненщині.
Під час патрулювання території поблизу села Хрінники в поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції вчора, 18 січня, близько 18-ї години потрапив транспортний засіб «Opel Vivaro» із непрацюючою фарою. Під час спілкування із поліцейськими водій, 30-річний житель міста Ковель, помітно нервував, однак, надав поліцейським дозвіл на огляд автомобіля. Крім нього, у салоні перебували ще троє пасажирів, мешканців Волині, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
За результатами перевірки правоохоронці виявили 69 рибин загальною вагою 102 кілограми. Як зізнались чоловіки, щуку виловили у місцевому водосховищі.
Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження дізнавачі встановлюватимуть, у який спосіб здійснювався незаконний вилов.
Вилучене поліцейські передали на тимчасове зберігання рибінспекції.
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Під час патрулювання території поблизу села Хрінники в поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції вчора, 18 січня, близько 18-ї години потрапив транспортний засіб «Opel Vivaro» із непрацюючою фарою. Під час спілкування із поліцейськими водій, 30-річний житель міста Ковель, помітно нервував, однак, надав поліцейським дозвіл на огляд автомобіля. Крім нього, у салоні перебували ще троє пасажирів, мешканців Волині, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
За результатами перевірки правоохоронці виявили 69 рибин загальною вагою 102 кілограми. Як зізнались чоловіки, щуку виловили у місцевому водосховищі.
Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження дізнавачі встановлюватимуть, у який спосіб здійснювався незаконний вилов.
Вилучене поліцейські передали на тимчасове зберігання рибінспекції.
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