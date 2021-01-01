На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки

Троє жителів Волинської області займалися браконьєрством на Рівненщині.Під час патрулювання території поблизу села Хрінники в поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції вчора, 18 січня, близько 18-ї години потрапив транспортний засіб «Opel Vivaro» із непрацюючою фарою. Під час спілкування із поліцейськими водій, 30-річний житель міста Ковель, помітно нервував, однак, надав поліцейським дозвіл на огляд автомобіля. Крім нього, у салоні перебували ще троє пасажирів, мешканців Волині, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.За результатами перевірки правоохоронці виявили 69 рибин загальною вагою 102 кілограми. Як зізнались чоловіки, щуку виловили у місцевому водосховищі.Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження дізнавачі встановлюватимуть, у який спосіб здійснювався незаконний вилов.Вилучене поліцейські передали на тимчасове зберігання рибінспекції.