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На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки

На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки
Троє жителів Волинської області займалися браконьєрством на Рівненщині.

Під час патрулювання території поблизу села Хрінники в поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції вчора, 18 січня, близько 18-ї години потрапив транспортний засіб «Opel Vivaro» із непрацюючою фарою. Під час спілкування із поліцейськими водій, 30-річний житель міста Ковель, помітно нервував, однак, надав поліцейським дозвіл на огляд автомобіля. Крім нього, у салоні перебували ще троє пасажирів, мешканців Волині, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.

За результатами перевірки правоохоронці виявили 69 рибин загальною вагою 102 кілограми. Як зізнались чоловіки, щуку виловили у місцевому водосховищі.
На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки


Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження дізнавачі встановлюватимуть, у який спосіб здійснювався незаконний вилов.
На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки


Вилучене поліцейські передали на тимчасове зберігання рибінспекції.

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Теги: Рівненщина, браконьєрство
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