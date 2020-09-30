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В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята

В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята
Група народних депутатів від Слуги народу зареєструвала законопроєкт про заборону перенесення робочих днів через свята.

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроєкт № 4597 передали на розгляд профільного комітету 18 січня, - пише НВ.

Кабінет міністрів щороку видає розпорядження про перенесення робочих днів, які слідують за святковими або неробочими днями, визначеними ст. 73 Кодексу законів про працю України.

У пояснювальній записці до документа сказано, що надмірне перенесення робочих днів знижує продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами і «формує негативну репутацію» бізнес-потенціалу України у світі. За словами ініціаторів законопроєкту, перенесення вихідних — «типова радянська традиція», і в таких країнах, як Польща, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди і США, її немає.

«… Перенесення робочих днів призводить до шестиденного робочого тижня, іноді - двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника. Водночас перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня», — сказано в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до ст. 67 Кодексу законів про працю України та заборонити «перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом».

Згідно з постановою Кабміну, в 2021 році переносяться три робочих дні:

з п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

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Теги: Верховна рада, законопроект
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