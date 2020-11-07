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Українців зобов'яжуть платити податок за автомобілі

Українців зобов'яжуть платити податок за автомобілі
В Україні до 1 лютого 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства опублікує список моделей машин, за які потрібно буде заплатити транспортний податок.

Розмір податку становить 25 тис. грн, - повідомляє Обозреватель.

Як зазначають у міністерстві, зі списком можна буде ознайомитися тут. Відповідно до Податкового кодексу, податок потрібно платити за ті авто, які відповідають таким вимогам:

вартість становить від 375 мінімалок (2,2 млн грн);

вік не перевищує 5 років.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку зростатиме. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Окрім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власникові автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

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Теги: Україна, податки
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