Українців зобов'яжуть платити податок за автомобілі





Розмір податку становить 25 тис. грн, - повідомляє



Як зазначають у міністерстві, зі списком можна буде ознайомитися тут. Відповідно до Податкового кодексу, податок потрібно платити за ті авто, які відповідають таким вимогам:



вартість становить від 375 мінімалок (2,2 млн грн);



вік не перевищує 5 років.



Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку зростатиме. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Окрім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).



Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власникові автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до 1 лютого 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства опублікує список моделей машин, за які потрібно буде заплатити транспортний податок.Розмір податку становить 25 тис. грн, - повідомляє Обозреватель Як зазначають у міністерстві, зі списком можна буде ознайомитися тут. Відповідно до Податкового кодексу, податок потрібно платити за ті авто, які відповідають таким вимогам:вартість становить від 375 мінімалок (2,2 млн грн);вік не перевищує 5 років.Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку зростатиме. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Окрім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власникові автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

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