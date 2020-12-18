Помер один із засновників Народного Руху України





Причиною смерті смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом. Про це повідомляє



"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України Володимир Черняк.Причиною смерті смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом. Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на соцмережі."Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом", - йдеться в дописі.

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