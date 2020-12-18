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Помер один із засновників Народного Руху України

Помер один із засновників Народного Руху України
У віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України Володимир Черняк.

Причиною смерті смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на соцмережі.

"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом", - йдеться в дописі.

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Теги: смерть, Україна
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