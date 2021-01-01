вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 20 січня

Курс валют у Луцьку на 20 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.15, а продаж – 28.25.

Євро при купівлі становить – 34.08, продажу – 3424.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині від вогню врятували 2 житлових будинки
Сьогодні, 09:25
На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 20 січня
Сьогодні, 09:08
Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*
Сьогодні, 09:06
Помер священник з Луцька
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 19 січня Курс валют у Луцьку на 19 січня
19 січень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 18 січня Курс валют у Луцьку на 18 січня
18 січень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 8 січня Курс валют у Луцьку на 8 січня
08 січень, 09:40
Курс валют у Луцьку на 6 січня Курс валют у Луцьку на 6 січня
06 січень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток
Сьогодні, 09:41
 0
Через «Ягодин» іноземець під виглядом «гуманітарки» хотів провезти продукти харчування
Сьогодні, 09:35
 0
На Волині від вогню врятували 2 житлових будинки
Сьогодні, 09:25
 0
На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 20 січня
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8