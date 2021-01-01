На Волині від вогню врятували 2 житлових будинки

На Волині 19 січня рятувальники ліквідували 2 пожежі в житлових будинках та 4 пожежі, що виникли в господарських спорудах.Зокрема, у Володимирі-Волинському ліквідували пожежу в житловому будинку на вулиці Олійника. Повідомлення про лихо надійшло о 01:50 - інформує ДСНС у Волинській області.Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, через сильне задимлення вогнеборці працювали у складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі та подали на гасіння 2 спеціальних водяних стволи. За 30 хвилин після прибуття пожежа була ліквідована, вогонь пошкодив речі в кімнаті та 2 м кв покрівлі.О 20:00 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Озденіж Рожищенського району – горів житловий будинок на вулиці Садовій. Пожежу вдалось ліквідувати о 21:05, вогонь пошкодив перекриття та покрівлю, одну з кімнат будинку.Ймовірними причинами пожеж в обох випадках стало порушення правил монтажу печей опалення та димарів.19 січня виникло 4 пожежі в господарських спорудах. Зокрема, в селах Конюхи та Козлів Локачинського району пожежі трапились в літніх кухнях через недолік конструкції – порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття будівель, речі всередині.У селі Хорохорин Луцького району з цієї ж причини вранці 19 січня виникла пожежа в літній кухні в приватному господарстві на вулиці Шевченка. Рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин оперативно приборкали пожежу одним водяним стволом.