Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток
Сьогодні, 09:41
19 січня підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області залучалися 4 рази для надання допомоги населенню внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема у Любомльському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та у місті Горохів.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, що о 10:33 Рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів відбуксували вантажний автомобіль, що з’їхав у кювет.
О 17:23 на автодорозі Любомль-Крушинець працівники 10-ї ДПРЧ міста Любомль відбуксували на проїжджу частину дороги 2 автомобіля, що з’їхали в кювет поблизу смт Головне.
Окрім того, о 18:18 у Маневицькому районі на автодорозі Р-14 Луцьк-Маневичі-Любешів біля села Прилісне бійці 13-ї ДПРЧ відбуксували автомобіль, який внаслідок ожеледиці не міг самостійно продовжити рух.
О 20:29 надійшло повідомлення про те, що в Камінь-Каширському районі на трасі Ратне-Камінь-Каширський автомобіль з’їхав у кювет. Рятувальники 8-ї ДПРЧ відбуксирували автомобіль на тверде покриття дороги.
Додають, що загалом допомогу надали 19 особам, залучалися 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу підрозділів служби 101 Управління ДСНС України у Волинській.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, що о 10:33 Рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів відбуксували вантажний автомобіль, що з’їхав у кювет.
О 17:23 на автодорозі Любомль-Крушинець працівники 10-ї ДПРЧ міста Любомль відбуксували на проїжджу частину дороги 2 автомобіля, що з’їхали в кювет поблизу смт Головне.
Окрім того, о 18:18 у Маневицькому районі на автодорозі Р-14 Луцьк-Маневичі-Любешів біля села Прилісне бійці 13-ї ДПРЧ відбуксували автомобіль, який внаслідок ожеледиці не міг самостійно продовжити рух.
О 20:29 надійшло повідомлення про те, що в Камінь-Каширському районі на трасі Ратне-Камінь-Каширський автомобіль з’їхав у кювет. Рятувальники 8-ї ДПРЧ відбуксирували автомобіль на тверде покриття дороги.
Додають, що загалом допомогу надали 19 особам, залучалися 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу підрозділів служби 101 Управління ДСНС України у Волинській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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