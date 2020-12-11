Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток

19 січня підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області залучалися 4 рази для надання допомоги населенню внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема у Любомльському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та у місті Горохів.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, інформують, що о 10:33 Рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів відбуксували вантажний автомобіль, що з’їхав у кювет.О 17:23 на автодорозі Любомль-Крушинець працівники 10-ї ДПРЧ міста Любомль відбуксували на проїжджу частину дороги 2 автомобіля, що з’їхали в кювет поблизу смт Головне.Окрім того, о 18:18 у Маневицькому районі на автодорозі Р-14 Луцьк-Маневичі-Любешів біля села Прилісне бійці 13-ї ДПРЧ відбуксували автомобіль, який внаслідок ожеледиці не міг самостійно продовжити рух.О 20:29 надійшло повідомлення про те, що в Камінь-Каширському районі на трасі Ратне-Камінь-Каширський автомобіль з’їхав у кювет. Рятувальники 8-ї ДПРЧ відбуксирували автомобіль на тверде покриття дороги.Додають, що загалом допомогу надали 19 особам, залучалися 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу підрозділів служби 101 Управління ДСНС України у Волинській.