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Колишня гравчиня футбольної команди з Волині продовжить кар’єру в США

Колишня гравчиня футбольної команди з Волині продовжить кар’єру в США
Українська футболістка, колишня гравчиня володимирської команди «Ладомир» Надія Іванченко продовжить свою спортивну кар’єру у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомив її перший тренер Юрій Наванкевич, інформує Жіночий футбол України УАФ \ UAF Women’s football, - пише Буг.

17-го січня Надія вилетіла у США. Футболістка виступатиме за команду «Southeast Missouri State University».

«Завжди вчу і бажаю своїм вихованцям ставити перед собою Ціль і крок за кроком йти до неї! І Ніколи не зупинятись як би не було важко!Тільки тоді появиться результат!!! Сьогодні маю нагоду поділитись з Вами новими успіхами своєї вихованки Надії Іванченко», – прокоментував Юрій Наванкевич.

Надія Іванченко – ексфутболістка дівочої збірної України U-17 та ФК «Ладомир» (місто Володимир-Волинський). У 2019 році Надія закінчила навчання у Володимир-Волинському ліцеї «Центр освіти». Тоді ж і припинила виступати за ФК «Ладомир».

Надія Іванченко є авторкою найкращого українського голу 2019 року.

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Теги: футбол, Володимир, команда
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