Колишня гравчиня футбольної команди з Волині продовжить кар’єру в США





Про це повідомив її перший тренер Юрій Наванкевич, інформує Жіночий футбол України УАФ \ UAF Women’s football, - пише



17-го січня Надія вилетіла у США. Футболістка виступатиме за команду «Southeast Missouri State University».



«Завжди вчу і бажаю своїм вихованцям ставити перед собою Ціль і крок за кроком йти до неї! І Ніколи не зупинятись як би не було важко!Тільки тоді появиться результат!!! Сьогодні маю нагоду поділитись з Вами новими успіхами своєї вихованки Надії Іванченко», – прокоментував Юрій Наванкевич.



Надія Іванченко – ексфутболістка дівочої збірної України U-17 та ФК «Ладомир» (місто Володимир-Волинський). У 2019 році Надія закінчила навчання у Володимир-Волинському ліцеї «Центр освіти». Тоді ж і припинила виступати за ФК «Ладомир».



Надія Іванченко є авторкою найкращого українського голу 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська футболістка, колишня гравчиня володимирської команди «Ладомир» Надія Іванченко продовжить свою спортивну кар’єру у Сполучених Штатах Америки.Про це повідомив її перший тренер Юрій Наванкевич, інформує Жіночий футбол України УАФ \ UAF Women’s football, - пише Буг 17-го січня Надія вилетіла у США. Футболістка виступатиме за команду «Southeast Missouri State University».«Завжди вчу і бажаю своїм вихованцям ставити перед собою Ціль і крок за кроком йти до неї! І Ніколи не зупинятись як би не було важко!Тільки тоді появиться результат!!! Сьогодні маю нагоду поділитись з Вами новими успіхами своєї вихованки Надії Іванченко», – прокоментував Юрій Наванкевич.Надія Іванченко – ексфутболістка дівочої збірної України U-17 та ФК «Ладомир» (місто Володимир-Волинський). У 2019 році Надія закінчила навчання у Володимир-Волинському ліцеї «Центр освіти». Тоді ж і припинила виступати за ФК «Ладомир».Надія Іванченко є авторкою найкращого українського голу 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію