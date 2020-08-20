вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку почистять Сапалаївку

У Луцьку почистять Сапалаївку
У Луцьку у 2021 році на очищення річки Сапалаївка планують використати 350 тисяч гривень.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу екології Оксана Лисак зазначила, що прибережну смугу річки хочуть прибрати від порослі та аварійних дерев, очистити береги та русло від вулиці Чехова до вулиці Івана Франка.

«Сапалаївка проходить через центральну частину міста і зазначає найбільшого антропогенного навантаження. Надходять постійні звернення лучан із приводу того, що річка дуже заросла. Ми постійно проводимо там толоки, але тепер є потреба залучити спеціальну техніку», - зауважила посадовиця.

За її словами, ще 100 тисяч гривень витратять на очищення від надмірної водної рослинності канали у центральному парку, стариці річки Стир у районі Новодухівського скиду Жидичинської громади, а також у разі наявності коштів, стариці у районі Жидичинського монастиря. Ще 50 тисяч використають на зариблення водойм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сапалаївка, Луцьк, очищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника
Сьогодні, 10:37
Луцьк знову хочуть зробити одним із найбільш зелених міст країни
Сьогодні, 10:31
У Луцьку почистять Сапалаївку
Сьогодні, 10:22
Колишня гравчиня футбольної команди з Волині продовжить кар’єру в США
Сьогодні, 10:00
Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
Перебуває в критичному стані: лучанин зареєстрував петицію про очищення заплави Стиру Перебуває в критичному стані: лучанин зареєстрував петицію про очищення заплави Стиру
20 серпень, 2020, 12:56
Воду для дітей в навчальних закладах Луцька мають намір очищувати та збагачувати кальцієм Воду для дітей в навчальних закладах Луцька мають намір очищувати та збагачувати кальцієм
11 березень, 2020, 09:06
У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини
27 серпень, 2019, 13:18
У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні
06 вересень, 2018, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:21
 0
Обікрав кіоск на понад тисячу гривень: у Ковелі на «на гарячому» спіймали злодія
Сьогодні, 11:16
 0
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині у сніговому заметі знайшли жінку, яка зникла дорогою з гостювання
Сьогодні, 10:54
 0
У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8