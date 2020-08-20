У Луцьку почистять Сапалаївку

У Луцьку у 2021 році на очищення річки Сапалаївка планують використати 350 тисяч гривень.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу екологіїзазначила, що прибережну смугу річки хочуть прибрати від порослі та аварійних дерев, очистити береги та русло від вулиці Чехова до вулиці Івана Франка.«Сапалаївка проходить через центральну частину міста і зазначає найбільшого антропогенного навантаження. Надходять постійні звернення лучан із приводу того, що річка дуже заросла. Ми постійно проводимо там толоки, але тепер є потреба залучити спеціальну техніку», - зауважила посадовиця.За її словами, ще 100 тисяч гривень витратять на очищення від надмірної водної рослинності канали у центральному парку, стариці річки Стир у районі Новодухівського скиду Жидичинської громади, а також у разі наявності коштів, стариці у районі Жидичинського монастиря. Ще 50 тисяч використають на зариблення водойм.