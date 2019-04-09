Луцьк знову хочуть зробити одним із найбільш зелених міст країни
Сьогодні, 10:31
У Луцьку мають намір розробити комплексну програму з озеленення міста на 5 років.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що цьогоріч на озеленення міста запланували витратити 50 тисяч гривень, однак, на його думку, ця сума недостатня. Він вважає, що варто напрацювати комплексну програму із озеленення міста на 5 років.
«Колись Луцьк мав статус одного із найбільш зелених міст. У наших силах повернути цей статус», - наголосив Ігор Поліщук.
Мер Луцька вважає, що потрібно із залученням фахового підходу та врахуванням клімату визначити, які види дерев варто висадити на території міської громади.
«Сьогодні в умовах критичного зростання транспорту, шкідливих викидів, треба збільшувати озеленення для того, щоб нівелювати негативний вплив на екологію», - сказав Ігор Поліщук і додав, що необхідно висадити нові деревця на місці видалених сухостійних ялин на меморіалі.
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Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що цьогоріч на озеленення міста запланували витратити 50 тисяч гривень, однак, на його думку, ця сума недостатня. Він вважає, що варто напрацювати комплексну програму із озеленення міста на 5 років.
«Колись Луцьк мав статус одного із найбільш зелених міст. У наших силах повернути цей статус», - наголосив Ігор Поліщук.
Мер Луцька вважає, що потрібно із залученням фахового підходу та врахуванням клімату визначити, які види дерев варто висадити на території міської громади.
«Сьогодні в умовах критичного зростання транспорту, шкідливих викидів, треба збільшувати озеленення для того, щоб нівелювати негативний вплив на екологію», - сказав Ігор Поліщук і додав, що необхідно висадити нові деревця на місці видалених сухостійних ялин на меморіалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хочуни.Вже хоч щось робіть,а то соромно за таке управління.
Саме з цією благородною метою і роздерибанять парк на 40 А (вул. Карбишева)
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