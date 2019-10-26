У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Сьогодні, 11:14
Небайдужих волинян просять допомогти родині із села Жидичин Ківерцівського району, у якої вогонь знищив перекриття та покрівлю будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий житель Тарас Висоцький.
Він зауважує, що при гасінні пожежі водою затопило кімнати. Ймовірною причиною лиха стала несправність пічного опалення.
Будинок знаходиться в аварійному стані та потребує капітальної реконструкції. Тож родині необхідна фінансова підтримка.
Допомогу можна передавати безпосередньо за адресою: с. Жидичин, вул. Ямківська, 7, або на картку Приватбанку Дацюк Ольги Лаврентіївни 4149499343996672
Інформують, що власник будинку – Дацюк Мирослав Лаврентійович, син воїна УПА Дацюка Лаврентія Яковича, який народився 12 травня 1957 р. в місті Караганда Республіка Казахстан в засланні. Батько, Дацюк Лаврентій в 15 років пішов в УПА. Учасник Колківської республіки, служив зв'язківцем. Наприкінці 40-х років був арештований та отримав 25 років заслання (почерк у його студентському зошиті збігався із таємними записками, які розповсюджувала УПА). Він – учасник Воркутинського повстання. Додому в село Жидичин повернувся через 7 років після смерті Сталіна, де і побудував цей будинок. Помер 15 квітня 2014 року.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий житель Тарас Висоцький.
Він зауважує, що при гасінні пожежі водою затопило кімнати. Ймовірною причиною лиха стала несправність пічного опалення.
Будинок знаходиться в аварійному стані та потребує капітальної реконструкції. Тож родині необхідна фінансова підтримка.
Допомогу можна передавати безпосередньо за адресою: с. Жидичин, вул. Ямківська, 7, або на картку Приватбанку Дацюк Ольги Лаврентіївни 4149499343996672
Інформують, що власник будинку – Дацюк Мирослав Лаврентійович, син воїна УПА Дацюка Лаврентія Яковича, який народився 12 травня 1957 р. в місті Караганда Республіка Казахстан в засланні. Батько, Дацюк Лаврентій в 15 років пішов в УПА. Учасник Колківської республіки, служив зв'язківцем. Наприкінці 40-х років був арештований та отримав 25 років заслання (почерк у його студентському зошиті збігався із таємними записками, які розповсюджувала УПА). Він – учасник Воркутинського повстання. Додому в село Жидичин повернувся через 7 років після смерті Сталіна, де і побудував цей будинок. Помер 15 квітня 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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