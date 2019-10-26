У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю

Небайдужих волинян просять допомогти родині із села Жидичин Ківерцівського району, у якої вогонь знищив перекриття та покрівлю будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий жительВін зауважує, що при гасінні пожежі водою затопило кімнати. Ймовірною причиною лиха стала несправність пічного опалення.Будинок знаходиться в аварійному стані та потребує капітальної реконструкції. Тож родині необхідна фінансова підтримка.Інформують, що власник будинку –, син воїна УПА Дацюка Лаврентія Яковича, який народився 12 травня 1957 р. в місті Караганда Республіка Казахстан в засланні. Батько, Дацюк Лаврентій в 15 років пішов в УПА. Учасник Колківської республіки, служив зв'язківцем. Наприкінці 40-х років був арештований та отримав 25 років заслання (почерк у його студентському зошиті збігався із таємними записками, які розповсюджувала УПА). Він – учасник Воркутинського повстання. Додому в село Жидичин повернувся через 7 років після смерті Сталіна, де і побудував цей будинок. Помер 15 квітня 2014 року.