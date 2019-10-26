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У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю

У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Небайдужих волинян просять допомогти родині із села Жидичин Ківерцівського району, у якої вогонь знищив перекриття та покрівлю будинку, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав місцевий житель Тарас Висоцький.

Він зауважує, що при гасінні пожежі водою затопило кімнати. Ймовірною причиною лиха стала несправність пічного опалення.

Будинок знаходиться в аварійному стані та потребує капітальної реконструкції. Тож родині необхідна фінансова підтримка.

Допомогу можна передавати безпосередньо за адресою: с. Жидичин, вул. Ямківська, 7, або на картку Приватбанку Дацюк Ольги Лаврентіївни 4149499343996672

Інформують, що власник будинку – Дацюк Мирослав Лаврентійович, син воїна УПА Дацюка Лаврентія Яковича, який народився 12 травня 1957 р. в місті Караганда Республіка Казахстан в засланні. Батько, Дацюк Лаврентій в 15 років пішов в УПА. Учасник Колківської республіки, служив зв'язківцем. Наприкінці 40-х років був арештований та отримав 25 років заслання (почерк у його студентському зошиті збігався із таємними записками, які розповсюджувала УПА). Він – учасник Воркутинського повстання. Додому в село Жидичин повернувся через 7 років після смерті Сталіна, де і побудував цей будинок. Помер 15 квітня 2014 року.

У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю

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Теги: пожежа, Жидичин, допомога
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