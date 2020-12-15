Обікрав кіоск на понад тисячу гривень: у Ковелі на «на гарячому» спіймали злодія





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У середу ввечері, 18 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лесі Українки у Ковелі чоловік проник у кіоск ремонту мобільних телефонів та скоїв крадіжку. На місце оперативно прибули співробітники кримінальної поліції Ковельського районного управління та патрульні поліцейські.



Співробітники поліції опитали заявника та за його описами одразу розпочали пошуки зловмисника. За декілька кварталів поліцейські затримали зловмисника. Поліцейські вилучили у нього 24 корпуси від мобільних телефонів, котрі він викрав із кіоску.



Сума збитку завдана потерпілому становить 1200 грн. Встановили також, що правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.



Слідчі оголосили волинянину про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до 5 років позбавлення волі.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими у Ковелі затримали 35-річного волинянина одразу після скоєння крадіжки кіоску.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У середу ввечері, 18 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лесі Українки у Ковелі чоловік проник у кіоск ремонту мобільних телефонів та скоїв крадіжку. На місце оперативно прибули співробітники кримінальної поліції Ковельського районного управління та патрульні поліцейські.Співробітники поліції опитали заявника та за його описами одразу розпочали пошуки зловмисника. За декілька кварталів поліцейські затримали зловмисника. Поліцейські вилучили у нього 24 корпуси від мобільних телефонів, котрі він викрав із кіоску.Сума збитку завдана потерпілому становить 1200 грн. Встановили також, що правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.Слідчі оголосили волинянину про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до 5 років позбавлення волі.Триває слідство.

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