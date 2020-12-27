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Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 152 особи, летальних випадків – 2.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 35 567 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1662 - у дітей та 2540 - у медичних працівників. Одужало 32 944 особи, з них 1581 дитина та 2427 медичних працівників. 559 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2064.

Розподіл випадків:

Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 537 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 117 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 138 841 особу. За минулу добу обстежили 545 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 73, приватними лабораторіями – 86.


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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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