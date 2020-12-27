Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:21
За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 152 особи, летальних випадків – 2.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 35 567 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1662 - у дітей та 2540 - у медичних працівників. Одужало 32 944 особи, з них 1581 дитина та 2427 медичних працівників. 559 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2064.
Розподіл випадків:
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 537 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 117 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 138 841 особу. За минулу добу обстежили 545 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 73, приватними лабораторіями – 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 35 567 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1662 - у дітей та 2540 - у медичних працівників. Одужало 32 944 особи, з них 1581 дитина та 2427 медичних працівників. 559 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2064.
Розподіл випадків:
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 537 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 117 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 138 841 особу. За минулу добу обстежили 545 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 73, приватними лабораторіями – 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:21
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Сьогодні, 11:14
У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
Сьогодні, 10:44