Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 152 особи, летальних випадків – 2.Про це інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 35 567 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1662 - у дітей та 2540 - у медичних працівників. Одужало 32 944 особи, з них 1581 дитина та 2427 медичних працівників. 559 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2064.Розподіл випадків:Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 37 537 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 117 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 138 841 особу. За минулу добу обстежили 545 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 73, приватними лабораторіями – 86.