У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 21 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00с. Овадно вул.Покровська 40-62, 37-532. 9:00 - 17:00с.Заріччя вул.Набережна 17-91, 24-521. 9.00-17.00ДП "Горохівське ЛМГ"ФОП Коровіцкий м. Берестечко:вул. Лесі Українки,вул. Берегова1. 9:30-16:30с.Соснина вул.Б.Хмельницького.2. 9:30-16:30ФОП Олійникс.м.т.Іваничі пров. Сонячний, вул.Мічуріна, Грушевського.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-4 КТП-65 09:30 - 16:30 с.Пнівне Вул Молодіжна,вул Перемоги, вул Залізнична,вул Миру, вул Суворова,вул Філіновича,пров. Суворова, вул Мушки, вул Івана Мазепи, пров. Суворова, вул Гагаріна, пров. Малиновий, вул Липова2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-79 09:00 - 15:00 Прод.маг ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква,Будинок Культури с.Підріччя вул Віктора Павлова3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-79 13:00 - 17:00 Скважина с.Підріччя вул Віктора Павлова,вул Польова, вул Восьмого Березня, вул Зелена,4. КТП-159 10:00-17:00 с.Малі Голоби вул Центральна,5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-312 09:00-17:00 Церква ХВЕ,Церква,М-н "Пролісок",ПАТ «Ковельмолоко»,П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоще вул Шкільна вул Березівка, вул Молодіжна, вул Зарічна,вул Ковальчука,1. ПЛ0,4 кВ від ТП-7 8:30-17:00 с.Прилуцьке - клуб, ФАПФОП Остапенко М.В. - магазин с.Прилуцькевул.Жовтнева, 1-58,2. ПЛ0,4 кВ від ТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцькевул.Жовтнева, ,59-943. ПЛ0,4 кВ від ТП-262 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Партизанська,буд 6- 35,4. ПЛ0,4 кВ від ТП-172 8:30-17:00 ФОП Філюк Олександр ВасильовичФОП Іллюк Юрій Васильовичс.Журавичівул.Шевченка,1-13,вул.Перемоги,вул.Шевенка,14-17,вул.Жовтнева,2-36 , 1-35 вул.Садова,29-69/непарні/,52-70/парні/,1.ПЛ-10кВ Л.37-06(ТП-245, ТП-267,ТП-297, ТП-298,ТП-586) 9:00-17:00 Колодяжненська сільська радаКовельське МТМОРелігійна громада євангельськиххристиан-бабтистівСТзОВ імені Лесі УкраїнкиТзОв "Виробничо-комерційнепідприємство " Каскад "Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської радиФОП Мороз Н.Ф.ФОП Єрьоменко О.О.Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошкис.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРемонтне житлово-комунальнепідприємство №1ФОП Гордун О.МУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельськоїміської радиТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель, вул..Мєчнікова3.ПЛ-0,4кВ ЗТП-533 9:00-17:00 Управління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиКовельське РЖКП №2ФОП Дерев 'янчук Г.ІІванівна М.Ковель, вул..Данила Галицького, вул..Княгині Ольги, вул..ХолмськаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00ЖБК «Британя Хол»вул. Єршова, 9Авул. Гущанська (частково)1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-228 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Перванчук Микола Петрович1. ПЛ-0.4 КТП-118 9:00 - 18:00 с.Замлиння2. ПЛ-0.4 КТП-413 9:00-18:00 ФОП Прилепа Тетяна ЯківнаРел.гром."Воскресіння"Євангел с.Піща вул.Центральна.Механізаторів3. КТП-487 9:00 – 18:00 КП Піщас.Піща вул..Центральна.Механізаторів.Прикордонників4. ПЛ-0.4 ЩТП-528 9:00-18:00 с.Бережці5. ЗТП- 97 9:00-18:00 Пошта ЛюбомльШкола №2 (осн. корпус) м.Любомль вул..Поштова.Виноградна.І.Мазепи1. КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любещів вул. Шевченка, Червоного Хреста, Костюшка, Єсєніна1. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 09:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня1. ПЛ-04кв.Л-3 КТП-161 для будівництва ПЛІ.монтажу ввода. 9:30-16:30 с.Здомишель2. ПЛ-0,4кВ Л-1.2КТП-297для чистки траси. 9:30-16:30 с.Річиця1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-1732 КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир4 ПЛ-0,4 кВ ТП-1839:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир5 ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6 ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7 ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ «Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14. КТП231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215. КТП243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-5616. ПЛ-10 кВ Л18-04 9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,17. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,1. КТП-231 10:00-16:00 с.Соловї вул Нова, Центральна, Підрічна, Лугова2. КТП-49 10:00-16:00 ПП Маркевич с.Залюття вул Юхимука, Жовтнева1. ПЛ-0,4кВКТП-94 Л-2 10:00-15:00 с.Зілов2. ПЛ-0,4кВКТП-348 Л-2 10:00-14:00 с.м.т.Турійськ вул.Озерна, Ранкова, Миру-1, Приозерна3. ПЛ-0,4кВКТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк»- башня, КЗС, майстерня с.Новосілки4. ПЛ-0,4кВЗТП-309 13:00-14:00 Новосілківська с/р- клуб, школа, ФАП, ФОП Романюк - магазин с.Комарів5. ПЛ-0,4кВКТП-114 14:00-15:00 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють