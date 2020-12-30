У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 21 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Овадно вул.Покровська 40-62, 37-53
2. 9:00 - 17:00
с.Заріччя вул.Набережна 17-91, 24-52
Горохівський район
1. 9.00-17.00
ДП "Горохівське ЛМГ"
ФОП Коровіцкий м. Берестечко:
вул. Лесі Українки,
вул. Берегова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького.
2. 9:30-16:30
ФОП Олійник
с.м.т.Іваничі пров. Сонячний, вул.Мічуріна, Грушевського.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-4 КТП-65 09:30 - 16:30 с.Пнівне Вул Молодіжна,
вул Перемоги, вул Залізнична,
вул Миру, вул Суворова,
вул Філіновича,
пров. Суворова, вул Мушки, вул Івана Мазепи, пров. Суворова, вул Гагаріна, пров. Малиновий, вул Липова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-79 09:00 - 15:00 Прод.маг ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква,Будинок Культури с.Підріччя вул Віктора Павлова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-79 13:00 - 17:00 Скважина с.Підріччя вул Віктора Павлова,
вул Польова, вул Восьмого Березня, вул Зелена,
4. КТП-159 10:00-17:00 с.Малі Голоби вул Центральна,
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-312 09:00-17:00 Церква ХВЕ,Церква,М-н "Пролісок",ПАТ «Ковельмолоко»,П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоще вул Шкільна вул Березівка, вул Молодіжна, вул Зарічна,
вул Ковальчука,
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від ТП-7 8:30-17:00 с.Прилуцьке - клуб, ФАП
ФОП Остапенко М.В. - магазин с.Прилуцьке
вул.Жовтнева, 1-58,
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева, ,59-94
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-262 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Партизанська,буд 6- 35,
4. ПЛ0,4 кВ від ТП-172 8:30-17:00 ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
с.Журавичі
вул.Шевченка,1-13,
вул.Перемоги,
вул.Шевенка,14-17,
вул.Жовтнева,2-36 , 1-35 вул.Садова,29-69/непарні/,52-70/парні/,
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-06
(ТП-245, ТП-267,
ТП-297, ТП-298,
ТП-586) 9:00-17:00 Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
Ремонтне житлово-комунальне
підприємство №1
ФОП Гордун О.М
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель, вул..Мєчнікова
3.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-533 9:00-17:00 Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Іванівна М.Ковель, вул..Данила Галицького, вул..Княгині Ольги, вул..Холмська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ЖБК «Британя Хол»
вул. Єршова, 9А
вул. Гущанська (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-228 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Перванчук Микола Петрович
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-118 9:00 - 18:00 с.Замлиння
2. ПЛ-0.4 КТП-413 9:00-18:00 ФОП Прилепа Тетяна Яківна
Рел.гром."Воскресіння"Євангел с.Піща вул.Центральна.Механізаторів
3. КТП-487 9:00 – 18:00 КП Піща
с.Піща вул..Центральна.Механізаторів.Прикордонників
4. ПЛ-0.4 ЩТП-528 9:00-18:00 с.Бережці
5. ЗТП- 97 9:00-18:00 Пошта Любомль
Школа №2 (осн. корпус) м.Любомль вул..Поштова.Виноградна.І.Мазепи
Любешівський район
1. КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любещів вул. Шевченка, Червоного Хреста, Костюшка, Єсєніна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 09:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
Ратнівський район
1. ПЛ-04кв.Л-3 КТП-161 для будівництва ПЛІ.монтажу ввода. 9:30-16:30 с.Здомишель
2. ПЛ-0,4кВ Л-1.2
КТП-297
для чистки траси. 9:30-16:30 с.Річиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173
2 КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-183
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ «Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14. КТП231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15. КТП243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16. ПЛ-10 кВ Л18-04 9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
17. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
Старовижівський район
1. КТП-231 10:00-16:00 с.Соловї вул Нова, Центральна, Підрічна, Лугова
2. КТП-49 10:00-16:00 ПП Маркевич с.Залюття вул Юхимука, Жовтнева
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-94 Л-2 10:00-15:00 с.Зілов
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 10:00-14:00 с.м.т.Турійськ вул.Озерна, Ранкова, Миру-1, Приозерна
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк»- башня, КЗС, майстерня с.Новосілки
4. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-309 13:00-14:00 Новосілківська с/р- клуб, школа, ФАП, ФОП Романюк - магазин с.Комарів
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 14:00-15:00 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Овадно вул.Покровська 40-62, 37-53
2. 9:00 - 17:00
с.Заріччя вул.Набережна 17-91, 24-52
Горохівський район
1. 9.00-17.00
ДП "Горохівське ЛМГ"
ФОП Коровіцкий м. Берестечко:
вул. Лесі Українки,
вул. Берегова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького.
2. 9:30-16:30
ФОП Олійник
с.м.т.Іваничі пров. Сонячний, вул.Мічуріна, Грушевського.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-4 КТП-65 09:30 - 16:30 с.Пнівне Вул Молодіжна,
вул Перемоги, вул Залізнична,
вул Миру, вул Суворова,
вул Філіновича,
пров. Суворова, вул Мушки, вул Івана Мазепи, пров. Суворова, вул Гагаріна, пров. Малиновий, вул Липова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-79 09:00 - 15:00 Прод.маг ССТ Бузаки, Свято-Георгієвська церква,Будинок Культури с.Підріччя вул Віктора Павлова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-79 13:00 - 17:00 Скважина с.Підріччя вул Віктора Павлова,
вул Польова, вул Восьмого Березня, вул Зелена,
4. КТП-159 10:00-17:00 с.Малі Голоби вул Центральна,
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 Л-3 КТП-312 09:00-17:00 Церква ХВЕ,Церква,М-н "Пролісок",ПАТ «Ковельмолоко»,П-ць Чмух Василь Васильович с.Воєгоще вул Шкільна вул Березівка, вул Молодіжна, вул Зарічна,
вул Ковальчука,
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від ТП-7 8:30-17:00 с.Прилуцьке - клуб, ФАП
ФОП Остапенко М.В. - магазин с.Прилуцьке
вул.Жовтнева, 1-58,
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева, ,59-94
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-262 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Партизанська,буд 6- 35,
4. ПЛ0,4 кВ від ТП-172 8:30-17:00 ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
с.Журавичі
вул.Шевченка,1-13,
вул.Перемоги,
вул.Шевенка,14-17,
вул.Жовтнева,2-36 , 1-35 вул.Садова,29-69/непарні/,52-70/парні/,
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-06
(ТП-245, ТП-267,
ТП-297, ТП-298,
ТП-586) 9:00-17:00 Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
Ремонтне житлово-комунальне
підприємство №1
ФОП Гордун О.М
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель, вул..Мєчнікова
3.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-533 9:00-17:00 Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Іванівна М.Ковель, вул..Данила Галицького, вул..Княгині Ольги, вул..Холмська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ЖБК «Британя Хол»
вул. Єршова, 9А
вул. Гущанська (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-436 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-228 09:00-17:00 с. Чаруків: ФОП Перванчук Микола Петрович
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-118 9:00 - 18:00 с.Замлиння
2. ПЛ-0.4 КТП-413 9:00-18:00 ФОП Прилепа Тетяна Яківна
Рел.гром."Воскресіння"Євангел с.Піща вул.Центральна.Механізаторів
3. КТП-487 9:00 – 18:00 КП Піща
с.Піща вул..Центральна.Механізаторів.Прикордонників
4. ПЛ-0.4 ЩТП-528 9:00-18:00 с.Бережці
5. ЗТП- 97 9:00-18:00 Пошта Любомль
Школа №2 (осн. корпус) м.Любомль вул..Поштова.Виноградна.І.Мазепи
Любешівський район
1. КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любещів вул. Шевченка, Червоного Хреста, Костюшка, Єсєніна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-131 09:00-17:00 ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
Ратнівський район
1. ПЛ-04кв.Л-3 КТП-161 для будівництва ПЛІ.монтажу ввода. 9:30-16:30 с.Здомишель
2. ПЛ-0,4кВ Л-1.2
КТП-297
для чистки траси. 9:30-16:30 с.Річиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173
2 КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-183
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ «Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14. КТП231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15. КТП243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16. ПЛ-10 кВ Л18-04 9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
17. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
Старовижівський район
1. КТП-231 10:00-16:00 с.Соловї вул Нова, Центральна, Підрічна, Лугова
2. КТП-49 10:00-16:00 ПП Маркевич с.Залюття вул Юхимука, Жовтнева
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-94 Л-2 10:00-15:00 с.Зілов
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 10:00-14:00 с.м.т.Турійськ вул.Озерна, Ранкова, Миру-1, Приозерна
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк»- башня, КЗС, майстерня с.Новосілки
4. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-309 13:00-14:00 Новосілківська с/р- клуб, школа, ФАП, ФОП Романюк - магазин с.Комарів
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 14:00-15:00 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють
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