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На Волині шериф громади розкрив крадіжку

На Волині шериф громади розкрив крадіжку
У селищі Люблинець поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку велосипеду.

18 січня до Ковельського районного управління поліції звернулась жителька селища Люблинець із заявою про крадіжку. Як повідомила потерпіла, велосипед марки «Мінськ» зник з подвір’я зранку. Сума збитків становить 1 тисяча гривень, інформує Ковельське районне управління поліції у Волинській області.

Провівши ряд заходів, поліцейський офіцер громади встановив чоловіка, причетного до крадіжки.

Ним виявився 43-річний сусід заявниці. До слова, чоловік неодноразово судимий за аналогічні злочини. Викрадений засіб пересування спритник встиг продати. Поліцейські вилучили ровер та повернуть власниці.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Теги: крадіжка, шериф, волинська громада
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