Волинські вогнеборці посеред ночі рятували житловий будинок, дах якого палав





Про це



20-го січня о 04:35 на пункт зв’язку ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу. Вже о 04:47 на місце події прибули 2 автоцистерни з рятувальниками. Було встановлено, що вогнем охоплено дах дерев’яного житлового будинку.



О 05:43 пожежу було ліквідовано. Завдяки своєчасному повідомленню про пожежу та швидкому реагуванню ДСНС було врятовано житловий будинок та літню кухню яка знаходилися по сусідству.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 20-го січня трапилася пожежа у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій. Горів дерев’яний житловий будинок.Про це БУГу повідомили у ДПРЧ-7.20-го січня о 04:35 на пункт зв’язку ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу. Вже о 04:47 на місце події прибули 2 автоцистерни з рятувальниками. Було встановлено, що вогнем охоплено дах дерев’яного житлового будинку.О 05:43 пожежу було ліквідовано. Завдяки своєчасному повідомленню про пожежу та швидкому реагуванню ДСНС було врятовано житловий будинок та літню кухню яка знаходилися по сусідству.

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