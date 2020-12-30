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Волинські вогнеборці посеред ночі рятували житловий будинок, дах якого палав

Волинські вогнеборці посеред ночі рятували житловий будинок, дах якого палав
Вночі 20-го січня трапилася пожежа у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій. Горів дерев’яний житловий будинок.

Про це БУГу повідомили у ДПРЧ-7.

20-го січня о 04:35 на пункт зв’язку ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу. Вже о 04:47 на місце події прибули 2 автоцистерни з рятувальниками. Було встановлено, що вогнем охоплено дах дерев’яного житлового будинку.

О 05:43 пожежу було ліквідовано. Завдяки своєчасному повідомленню про пожежу та швидкому реагуванню ДСНС було врятовано житловий будинок та літню кухню яка знаходилися по сусідству.

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Теги: Володимир, пожежа, рятувальники
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