Помер відомий український дизайнер одягу





Про смерть знаменитого кутюр'є повідомила його близька подруга, українська телеведуча, актриса і модель Світлана Вольнова на своїй сторінці в Facebook, - інформує видання



Причину смерті не уточнюють.



"Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій коханий. 20 січня, сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, занадто боляче ...", – написала Світлана.



Відомо, що Сергій був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на візку. Через хворобу Єрмаков був майже незрячим.



Зазначимо, що Сергій Єрмаков був єдиним в світі незрячим дизайнером одягу. Він вважався найдорожчим модельєром країни.

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