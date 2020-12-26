Експерт пояснив, як насправді зміниться ціна на газ в Україні





Про це Юрій Корольчук.



“Реально кінцева ціна буде від 7,5 до 9,7 грн за куб. Залежно від регіону. А було, як Ви пригадуєте, від 9,5 до 11 гривень. Тобто, в середньому ціна зменшиться на 25-30%. Ну, якщо "Нафтогаз“ буде всім постачати, то зараз у них ціна 7,22 грн, а буде подавати по 6,99 грн, що лише на 3,2% або 23 копійки менше, а не на 30%”, — заявив Корольчук.



На думку експерта, влада не повинна втручатися в запроваджений у 2020 році ринок газу, який тепер, фактично, зупинився.



“Бачте, уряд визначив ціну, вони повернулися до регулювання. Раніше компанія сама визначала собі ціну, виходячи зі своїх фінансових, організаційних та технічних можливостей. Ціна (на ринку газу — ред.) виросла до 11 тисяч гривень із доставкою. Це суттєво. І от уряд та Президент Зеленський вирішили втрутитися. Це неправильно насправді, адже якщо ринок функціонує, то ні Президент, ні уряд, ні Верховна Рада не можуть втручатися. А от вони (влада — ред.) прийняли рішення, що ціна буде граничною”, — наголосив член Наглядової ради інституту енергетичних стратегій.



Він також відзначив, що не розуміє, чому ціна за кубометр становить саме 6,99 грн.



“Шмигаль каже, що це була така ціна на біржі. Ну так, на біржі вона може бути такою зараз, а завтра — іншою. Специфічне рішення, чесно кажучи. Фактично, антиринкове. Якщо країна не була готова до ринку газу, то чому погоджувалася на ці умови? Чому з МВФ підписувала меморандум, взяла на себе зобов’язання скасувати ПСО й запроваджувати ринкові правила?” — наголосив Корольчук.



Розв’язувати проблему, на думку експерта, можна було набагато простіше.



“Потрібно було просто виділити з "Нафтогазу“ газ з видобування. Вони повинні були цей газ, який добувають, продавати на біржі, а компанії — купувати й постачати споживачам. І так має бути, але "Нафтогаз України“ цьому опирається. Вони влітку-восени минулого року закачували газ в підземні сховища, не продавали його на біржі. Хоча, для них біржа — як оптимальний варіант. Так, вони не на біржі, не на ринку його не продавали. Відповідно, "Нафтогаз“ сам спричинив ситуацію, що ціна на газ в інших постачальників зросла. Адже вони не могли взяти український газ, і купували його за кордоном. Відповідно, орієнтувалися на європейські індекси та біржі. Тому й ціна зросла”, — відзначив фахівець.



Корольчук підкреслив, що цю постанову можна вважати незаконною.



“От подивіться, вони встановили граничну ціну. З іншої сторони — є закон про ринок газу, який чітко передбачає, що там можна видавати субсидії, дотації, можна допомогу окрему прописати, але не регулювати ринок. Не встановлювати ціну. Цього вже не може бути. Фактично, влада порушила свої зобов’язання. Поки немає офіційної позиції, я думаю, що це, як мінімум, їм не сподобається. З Мінфіну, ніби, передали їх позицію, що МВФ не з розумінням поставилися до цього”, — підсумував Корольчук.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у понеділок, 18 січня, затвердив граничну ціну на газ, згідно з якою ціна на газ для населення знизиться до рівня 6,99 грн за кубічний метр.



Додамо, з 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що, звичайно, обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.



Нагадаємо, що ще у грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на майже 50%, але “щось пішло не так”.



На тлі протестів влада взялася “терміново” вирішувати “тарифну” проблему. Спочатку, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко (колишній керівник “Нафтогазу”, при якому вартість газу для населення зросла з 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м) представив “попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача”.



Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення “зменшиться на 30%” і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.



Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” становить 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції.



“Урядові” тарифи погодили затвердити не пізніше 19 січня. Однак і досі залишається до кінця не зрозумілим, який саме період часу вони діятимуть: протягом опалювального сезону чи на час карантинних обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде коливатися від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр.Про це УНН розповів член Наглядової ради інституту енергетичних стратегій“Реально кінцева ціна буде від 7,5 до 9,7 грн за куб. Залежно від регіону. А було, як Ви пригадуєте, від 9,5 до 11 гривень. Тобто, в середньому ціна зменшиться на 25-30%. Ну, якщо "Нафтогаз“ буде всім постачати, то зараз у них ціна 7,22 грн, а буде подавати по 6,99 грн, що лише на 3,2% або 23 копійки менше, а не на 30%”, — заявив Корольчук.На думку експерта, влада не повинна втручатися в запроваджений у 2020 році ринок газу, який тепер, фактично, зупинився.“Бачте, уряд визначив ціну, вони повернулися до регулювання. Раніше компанія сама визначала собі ціну, виходячи зі своїх фінансових, організаційних та технічних можливостей. Ціна (на ринку газу — ред.) виросла до 11 тисяч гривень із доставкою. Це суттєво. І от уряд та Президент Зеленський вирішили втрутитися. Це неправильно насправді, адже якщо ринок функціонує, то ні Президент, ні уряд, ні Верховна Рада не можуть втручатися. А от вони (влада — ред.) прийняли рішення, що ціна буде граничною”, — наголосив член Наглядової ради інституту енергетичних стратегій.Він також відзначив, що не розуміє, чому ціна за кубометр становить саме 6,99 грн.“Шмигаль каже, що це була така ціна на біржі. Ну так, на біржі вона може бути такою зараз, а завтра — іншою. Специфічне рішення, чесно кажучи. Фактично, антиринкове. Якщо країна не була готова до ринку газу, то чому погоджувалася на ці умови? Чому з МВФ підписувала меморандум, взяла на себе зобов’язання скасувати ПСО й запроваджувати ринкові правила?” — наголосив Корольчук.Розв’язувати проблему, на думку експерта, можна було набагато простіше.“Потрібно було просто виділити з "Нафтогазу“ газ з видобування. Вони повинні були цей газ, який добувають, продавати на біржі, а компанії — купувати й постачати споживачам. І так має бути, але "Нафтогаз України“ цьому опирається. Вони влітку-восени минулого року закачували газ в підземні сховища, не продавали його на біржі. Хоча, для них біржа — як оптимальний варіант. Так, вони не на біржі, не на ринку його не продавали. Відповідно, "Нафтогаз“ сам спричинив ситуацію, що ціна на газ в інших постачальників зросла. Адже вони не могли взяти український газ, і купували його за кордоном. Відповідно, орієнтувалися на європейські індекси та біржі. Тому й ціна зросла”, — відзначив фахівець.Корольчук підкреслив, що цю постанову можна вважати незаконною.“От подивіться, вони встановили граничну ціну. З іншої сторони — є закон про ринок газу, який чітко передбачає, що там можна видавати субсидії, дотації, можна допомогу окрему прописати, але не регулювати ринок. Не встановлювати ціну. Цього вже не може бути. Фактично, влада порушила свої зобов’язання. Поки немає офіційної позиції, я думаю, що це, як мінімум, їм не сподобається. З Мінфіну, ніби, передали їх позицію, що МВФ не з розумінням поставилися до цього”, — підсумував Корольчук.Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у понеділок, 18 січня, затвердив граничну ціну на газ, згідно з якою ціна на газ для населення знизиться до рівня 6,99 грн за кубічний метр.Додамо, з 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що, звичайно, обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.Нагадаємо, що ще у грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на майже 50%, але “щось пішло не так”.На тлі протестів влада взялася “терміново” вирішувати “тарифну” проблему. Спочатку, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко (колишній керівник “Нафтогазу”, при якому вартість газу для населення зросла з 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м) представив “попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача”.Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення “зменшиться на 30%” і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” становить 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції.“Урядові” тарифи погодили затвердити не пізніше 19 січня. Однак і досі залишається до кінця не зрозумілим, який саме період часу вони діятимуть: протягом опалювального сезону чи на час карантинних обмежень.

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