«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну

КП «Луцькі ринки» вирішило повністю звільнити від орендної плати підприємців на час локдауну. У мерії закликають прийняти аналогічне рішення й інші суб’єкти господарювання.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, із 8 до 24 січня в Україні, серед яких заборонили діяльність непродовольчих ринків та приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення (крім дозволених видів діяльності).Тож з метою підтримки малого та середнього підприємництва у місті вирішили звільнити від плати за послугу з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки».«Луцькі ринки» сьогодні обслуговують дві ділянки: ринок «Шанс» на Кравчука і колишній ряд «Скорпіон-сервісу» між вулицями Кравчука та Карпенка-Карого, де також здійснюють торгівлю переважно непродовольчою групою товарів. Люди фактично не працювали, тож задля підтримки підприємців йдемо на такий крок», - наголосив мер Ігор Поліщук.Іншим суб’єктам господарювання, зокрема торговим центрам також рекомендували підтримати таке рішення.Окрім того, на період локдауну на 50 % звільнять і розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.