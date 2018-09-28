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«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну

«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну
КП «Луцькі ринки» вирішило повністю звільнити від орендної плати підприємців на час локдауну. У мерії закликають прийняти аналогічне рішення й інші суб’єкти господарювання.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, із 8 до 24 січня в Україні запровадили додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, серед яких заборонили діяльність непродовольчих ринків та приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення (крім дозволених видів діяльності).

Тож з метою підтримки малого та середнього підприємництва у місті вирішили звільнити від плати за послугу з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки».
«Луцькі ринки» сьогодні обслуговують дві ділянки: ринок «Шанс» на Кравчука і колишній ряд «Скорпіон-сервісу» між вулицями Кравчука та Карпенка-Карого, де також здійснюють торгівлю переважно непродовольчою групою товарів. Люди фактично не працювали, тож задля підтримки підприємців йдемо на такий крок», - наголосив мер Ігор Поліщук.
Іншим суб’єктам господарювання, зокрема торговим центрам також рекомендували підтримати таке рішення.
Окрім того, на період локдауну на 50 % звільнять і розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.

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Теги: Луцькі ринки, локдаун, оренда
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