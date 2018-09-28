«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну
Сьогодні, 13:06
КП «Луцькі ринки» вирішило повністю звільнити від орендної плати підприємців на час локдауну. У мерії закликають прийняти аналогічне рішення й інші суб’єкти господарювання.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, із 8 до 24 січня в Україні запровадили додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, серед яких заборонили діяльність непродовольчих ринків та приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення (крім дозволених видів діяльності).
Тож з метою підтримки малого та середнього підприємництва у місті вирішили звільнити від плати за послугу з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки».
«Луцькі ринки» сьогодні обслуговують дві ділянки: ринок «Шанс» на Кравчука і колишній ряд «Скорпіон-сервісу» між вулицями Кравчука та Карпенка-Карого, де також здійснюють торгівлю переважно непродовольчою групою товарів. Люди фактично не працювали, тож задля підтримки підприємців йдемо на такий крок», - наголосив мер Ігор Поліщук.
Іншим суб’єктам господарювання, зокрема торговим центрам також рекомендували підтримати таке рішення.
Окрім того, на період локдауну на 50 % звільнять і розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, із 8 до 24 січня в Україні запровадили додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, серед яких заборонили діяльність непродовольчих ринків та приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення (крім дозволених видів діяльності).
Тож з метою підтримки малого та середнього підприємництва у місті вирішили звільнити від плати за послугу з надання в оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки».
«Луцькі ринки» сьогодні обслуговують дві ділянки: ринок «Шанс» на Кравчука і колишній ряд «Скорпіон-сервісу» між вулицями Кравчука та Карпенка-Карого, де також здійснюють торгівлю переважно непродовольчою групою товарів. Люди фактично не працювали, тож задля підтримки підприємців йдемо на такий крок», - наголосив мер Ігор Поліщук.
Іншим суб’єктам господарювання, зокрема торговим центрам також рекомендували підтримати таке рішення.
Окрім того, на період локдауну на 50 % звільнять і розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам
Сьогодні, 13:29
«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну
Сьогодні, 13:06
У ще одному парку буде «Луцька Венеція»
Сьогодні, 13:00
Помер відомий український дизайнер одягу
Сьогодні, 12:51