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У Любешівському районі горів цегляний будинок

У Любешівському районі горів цегляний будинок
У селі Залізниця Любешівського району горів житловий цегляний будинок.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло у середу, 20 січня о 10.20, - пише газета "Нове життя".

Загорання ліквідовували працівники служби порятунку місцевої пожежної охорони села Залізниця, а також 12 ДПРЧ із Любешова. Тим не менше вогонь встиг пошкодити частково шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття.

"Причина пожежі - недолік конструкції порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.


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Теги: пожежа, рятувальники, будинок
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