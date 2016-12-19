У Любешівському районі горів цегляний будинок





Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло у середу, 20 січня о 10.20, - пише газета



Загорання ліквідовували працівники служби порятунку місцевої пожежної охорони села Залізниця, а також 12 ДПРЧ із Любешова. Тим не менше вогонь встиг пошкодити частково шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття.



"Причина пожежі - недолік конструкції порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залізниця Любешівського району горів житловий цегляний будинок.Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло у середу, 20 січня о 10.20, - пише газета "Нове життя" Загорання ліквідовували працівники служби порятунку місцевої пожежної охорони села Залізниця, а також 12 ДПРЧ із Любешова. Тим не менше вогонь встиг пошкодити частково шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття."Причина пожежі - недолік конструкції порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС

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