Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам





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Відповідну постанову Кабмін ухвалив сьогодні, 20 січня.



Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються, зважаючи на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.



Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.



Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) складає 44,5%.



«З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду і розміром мінімальної заробітної плати у 2021 році (з 01.01.2021 - 6 000 грн, з 01.12.2021 - 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду», - йдеться в документі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів підвищив зарплати працівникам бюджетних установ. Оклади збільшують через підвищення мінімальної зарплати в Україні.Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на трансляцію засідання уряду на Youtube.Відповідну постанову Кабмін ухвалив сьогодні, 20 січня.Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються, зважаючи на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) складає 44,5%.«З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду і розміром мінімальної заробітної плати у 2021 році (з 01.01.2021 - 6 000 грн, з 01.12.2021 - 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду», - йдеться в документі.

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