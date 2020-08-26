вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам

Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам
Кабінет міністрів підвищив зарплати працівникам бюджетних установ. Оклади збільшують через підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на трансляцію засідання уряду на Youtube.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив сьогодні, 20 січня.

Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються, зважаючи на розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) складає 44,5%.

«З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду і розміром мінімальної заробітної плати у 2021 році (з 01.01.2021 - 6 000 грн, з 01.12.2021 - 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду», - йдеться в документі.

Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам


Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кабмін, уряд, зарплати, бюджетники, мінімалка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині триває набір до патрульної поліції
Сьогодні, 14:00
На Рівненщині посеред траси горів бензовоз із 20-ма тоннами пального. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
Уряд на 30% підвищив зарплати бюджетникам
Сьогодні, 13:29
«Луцькі ринки» звільняють підприємців від орендної плати під час локдауну
Сьогодні, 13:06
У ще одному парку буде «Луцька Венеція»
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
26 серпень, 2020, 16:19
Першу посаду в Кабміні лучанин «продав» ще 4 роки тому: деталі резонансної справи Першу посаду в Кабміні лучанин «продав» ще 4 роки тому: деталі резонансної справи
08 липень, 2020, 15:28
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
22 квітень, 2020, 13:46
Уряд спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2020 році через коронавірус Уряд спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2020 році через коронавірус
30 березень, 2020, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою: суд виніс вирок зловмиснику
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками
Сьогодні, 14:25
 0
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині триває набір до патрульної поліції
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8