У Ковелі збудують торгово-офісний центр





Про це повідомляє



Йдеться про територію площею 0,2501 га, яка перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для комерційного використання, розміщена двоповерхова нежитлова будівля. Відповідно до генерального плану, вона передбачена для розміщення малоповерхової забудови.



У межах проєкту мають намір реконструювати вже існуючу нежитлову будівлю та дещо добудувати. Орієнтовна площа торгово-офісних приміщень становитиме 2920 кв.м.



Зауважують, що замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради, а розробником – ТОВ «КБ АРХПРОСТІР».



Громадські слухання з обговорення містобудівної документації «Детальний план території розміщення торгово-офісних будівель по вулиці Володимира Кияна, 70-А в місті Ковелі Волинської області» проведуть 16 лютого 2021 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі триває обговорення та розгляд детального плану розміщення торгово-офісних будівель на вулиці Володимира Кияна, 70-А.Про це повідомляє Ковельська міська рада Йдеться про територію площею 0,2501 га, яка перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для комерційного використання, розміщена двоповерхова нежитлова будівля. Відповідно до генерального плану, вона передбачена для розміщення малоповерхової забудови.У межах проєкту мають намір реконструювати вже існуючу нежитлову будівлю та дещо добудувати. Орієнтовна площа торгово-офісних приміщень становитиме 2920 кв.м.Зауважують, що замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради, а розробником – ТОВ «КБ АРХПРОСТІР».Громадські слухання з обговорення містобудівної документації «Детальний план території розміщення торгово-офісних будівель по вулиці Володимира Кияна, 70-А в місті Ковелі Волинської області» проведуть 16 лютого 2021 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради.

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