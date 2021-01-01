У Ковелі збудують торгово-офісний центр
Сьогодні, 15:30
У Ковелі триває обговорення та розгляд детального плану розміщення торгово-офісних будівель на вулиці Володимира Кияна, 70-А.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Йдеться про територію площею 0,2501 га, яка перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для комерційного використання, розміщена двоповерхова нежитлова будівля. Відповідно до генерального плану, вона передбачена для розміщення малоповерхової забудови.
У межах проєкту мають намір реконструювати вже існуючу нежитлову будівлю та дещо добудувати. Орієнтовна площа торгово-офісних приміщень становитиме 2920 кв.м.
Зауважують, що замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради, а розробником – ТОВ «КБ АРХПРОСТІР».
Громадські слухання з обговорення містобудівної документації «Детальний план території розміщення торгово-офісних будівель по вулиці Володимира Кияна, 70-А в місті Ковелі Волинської області» проведуть 16 лютого 2021 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Йдеться про територію площею 0,2501 га, яка перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для комерційного використання, розміщена двоповерхова нежитлова будівля. Відповідно до генерального плану, вона передбачена для розміщення малоповерхової забудови.
У межах проєкту мають намір реконструювати вже існуючу нежитлову будівлю та дещо добудувати. Орієнтовна площа торгово-офісних приміщень становитиме 2920 кв.м.
Зауважують, що замовником містобудівної документації є відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради, а розробником – ТОВ «КБ АРХПРОСТІР».
Громадські слухання з обговорення містобудівної документації «Детальний план території розміщення торгово-офісних будівель по вулиці Володимира Кияна, 70-А в місті Ковелі Волинської області» проведуть 16 лютого 2021 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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