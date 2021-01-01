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На Волині триває набір до патрульної поліції

На Волині триває набір до патрульної поліції
На Волині запрошують приєднатися до лав патрульної поліції.

Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці патрульної поліції у Волинській області.

"Якщо ти готовий сумлінно служити суспільству, бути прикладом, вдосконалюватися, бути уособленням законності, з честю нести звання поліцейського — приходь на службу. У нас все ще триває набір до лав патрульних поліцейських", - зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Подати анкету для служби у патрульній поліції можна за цим посиланням та готуйся до проходження усіх інших етапів відбору (співбесіда, здача нормативів, 6-місячне навчання у академії патрульної поліції).

Більше про набір до поліції читайте тут. Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції. Поставити свої запитання онлайн можна в спеціально створеній групі за цим посиланням.

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