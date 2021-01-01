На Волині триває набір до патрульної поліції





Про це



"Якщо ти готовий сумлінно служити суспільству, бути прикладом, вдосконалюватися, бути уособленням законності, з честю нести звання поліцейського — приходь на службу. У нас все ще триває набір до лав патрульних поліцейських", - зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Подати анкету для служби у патрульній поліції можна за



Більше про набір до поліції читайте

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