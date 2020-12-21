У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд
Сьогодні, 14:10
Шість тимчасових споруд та дев’ять металевих конструкцій демонтують у Луцьку працівники департаменту муніципальної варти.
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у середу, 20 січня, - йдеться на сайті Луцькради.
Зокрема, тимчасові споруди демонтують на вулицях Воїнів-афганців, 7, Фабричній, 4, Дубнівській, 53а, Кравчука (навпроти будинку №44), а також проспектах Волі, 49 та Соборності, 38а.
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на місці демонтованих споруд на вулиці Дубнівській, 53а встановлять зупинку громадського транспорту, а на проспекті Соборності, 38 — розумну зупинку громадського транспорту.
Також у місті демонтують металеві конструкції, які встановлені без відповідних дозвільних документів на вулицях Вахтангова, 10, Ветеранів, 6, Володимирській, 111, Галшки Гулевичівни, 7, Гетьмана Сагайдачного, 20, Кічкарівській, 1, Князів Острозьких, 7, Потебні, 48 та Роговій, 20/1.
Окрім того, працівники департаменту муніципальної варти демонтують бетонні блоки на вулиці Струтинського, 10б.
Головне фото - ілюстративне.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у середу, 20 січня, - йдеться на сайті Луцькради.
Зокрема, тимчасові споруди демонтують на вулицях Воїнів-афганців, 7, Фабричній, 4, Дубнівській, 53а, Кравчука (навпроти будинку №44), а також проспектах Волі, 49 та Соборності, 38а.
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на місці демонтованих споруд на вулиці Дубнівській, 53а встановлять зупинку громадського транспорту, а на проспекті Соборності, 38 — розумну зупинку громадського транспорту.
Також у місті демонтують металеві конструкції, які встановлені без відповідних дозвільних документів на вулицях Вахтангова, 10, Ветеранів, 6, Володимирській, 111, Галшки Гулевичівни, 7, Гетьмана Сагайдачного, 20, Кічкарівській, 1, Князів Острозьких, 7, Потебні, 48 та Роговій, 20/1.
Окрім того, працівники департаменту муніципальної варти демонтують бетонні блоки на вулиці Струтинського, 10б.
Головне фото - ілюстративне.
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