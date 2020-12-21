вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд

У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд
Шість тимчасових споруд та дев’ять металевих конструкцій демонтують у Луцьку працівники департаменту муніципальної варти.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у середу, 20 січня, - йдеться на сайті Луцькради.

Зокрема, тимчасові споруди демонтують на вулицях Воїнів-афганців, 7, Фабричній, 4, Дубнівській, 53а, Кравчука (навпроти будинку №44), а також проспектах Волі, 49 та Соборності, 38а.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на місці демонтованих споруд на вулиці Дубнівській, 53а встановлять зупинку громадського транспорту, а на проспекті Соборності, 38 — розумну зупинку громадського транспорту.

Також у місті демонтують металеві конструкції, які встановлені без відповідних дозвільних документів на вулицях Вахтангова, 10, Ветеранів, 6, Володимирській, 111, Галшки Гулевичівни, 7, Гетьмана Сагайдачного, 20, Кічкарівській, 1, Князів Острозьких, 7, Потебні, 48 та Роговій, 20/1.

Окрім того, працівники департаменту муніципальної варти демонтують бетонні блоки на вулиці Струтинського, 10б.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: демонтаж, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками
Сьогодні, 14:25
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 14:19
У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд
Сьогодні, 14:10
На Волині триває набір до патрульної поліції
Сьогодні, 14:00
На Рівненщині посеред траси горів бензовоз із 20-ма тоннами пального. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
21 грудень, 2020, 17:18
У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
08 вересень, 2020, 11:20
У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО У центральному парку Луцька демонтовували старі атракціони. ФОТО
21 серпень, 2020, 22:17
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде
18 липень, 2020, 06:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою: суд виніс вирок зловмиснику
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками
Сьогодні, 14:25
 0
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині триває набір до патрульної поліції
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8