Половина українців навіть безкоштовно не хоче вакцинуватися від COVID-19. ОПИТУВАННЯ





Про це пише



«Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)», - йдеться у повідомленні.







Соціологи зазначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Разом з тим, дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною.



Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.







Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.Про це пише «Українська правда» , посилаючись на результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».«Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)», - йдеться у повідомленні.Соціологи зазначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Разом з тим, дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною.Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію