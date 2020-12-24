Половина українців навіть безкоштовно не хоче вакцинуватися від COVID-19. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 15:05
52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.
Про це пише «Українська правда», посилаючись на результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
«Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)», - йдеться у повідомленні.
Соціологи зазначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Разом з тим, дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною.
Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.
Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.
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Про це пише «Українська правда», посилаючись на результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
«Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)», - йдеться у повідомленні.
Соціологи зазначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Разом з тим, дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною.
Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.
Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.
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