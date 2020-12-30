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Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою: суд виніс вирок зловмиснику

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою: суд виніс вирок зловмиснику
Роздільнянський суд в Одеській області призначив обвинуваченому у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє журналістка ТСН.

Зачитування вироку тривало впродовж кількох годин. Передувало тому спроба 22-річного обвинуваченого Миколи Тарасова здійснити самогубство просто у залі суду. Він дочекався допоки у приміщення увійдуть журналісти і оператори, потім заявив про свою невинуватість і що сьогодні він помре, а потім взяв щось гостре і почав різати собі шию. Його зупинили конвоїри.

Після цього всіх вивели із приміщення, медики надали чоловіку допомогу і запевнили, що він може брати участь у засідання, тож судді почали зачитувати вирок.

Нагадаємо, чоловіка обвинувачують одразу у чотирьох злочинах: замах на зґвалтування, викрадення дитини, вбивство та наругу над тілом.

11-річна Дарина Лук'яненко зникла в середині червня 2019 року в рідному селищі дорогою на танцювальний гурток. Її шукали шість днів поліція, нацгвардія та волонтери. Залучили навіть кінологів та пілотів .

Учасники пошукової операції прочісували місцевість довкола населеного пункту в радіусі 20 кілометрів. А знайшли тіло дівчинки за кілька метрів від того місця, де її бачили востаннє, на подвір'ї Тарасова, у вигрібній ямі. 

Підозрюваний під тиском  доказів зізнався не лише у скоєнні жорстокого вбивства та спробі зґвалтування дівчинки у своєму будинку.

Перше судове засідання по справі відбулося близько року тому. І це було єдине засідання, на якому були присутні журналісти, далі справу розглядали в закритому режимі. Сьогодні пресі знову дозволили бути присутніми в залі суду - вже на вироку.

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Теги: суд, Одеська обалсть, вбивство, згвалтування
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