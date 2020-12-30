Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою: суд виніс вирок зловмиснику

Даші Лук'яненко 15 років ув’язнення.



Про це повідомляє журналістка



Зачитування вироку тривало впродовж кількох годин. Передувало тому спроба 22-річного обвинуваченого Миколи Тарасова здійснити самогубство просто у залі суду. Він дочекався допоки у приміщення увійдуть журналісти і оператори, потім заявив про свою невинуватість і що сьогодні він помре, а потім взяв щось гостре і почав різати собі шию. Його зупинили конвоїри.



Після цього всіх вивели із приміщення, медики надали чоловіку допомогу і запевнили, що він може брати участь у засідання, тож судді почали зачитувати вирок.



Нагадаємо, чоловіка обвинувачують одразу у чотирьох злочинах: замах на зґвалтування, викрадення дитини, вбивство та наругу над тілом.



11-річна Дарина Лук'яненко зникла в середині червня 2019 року в рідному селищі дорогою на танцювальний гурток. Її шукали шість днів поліція, нацгвардія та волонтери. Залучили навіть кінологів та пілотів .



Учасники пошукової операції прочісували місцевість довкола населеного пункту в радіусі 20 кілометрів. А знайшли тіло дівчинки за кілька метрів від того місця, де її бачили востаннє, на подвір'ї Тарасова, у вигрібній ямі.



Підозрюваний під тиском доказів зізнався не лише у скоєнні жорстокого вбивства та спробі зґвалтування дівчинки у своєму будинку.



Перше судове засідання по справі відбулося близько року тому. І це було єдине засідання, на якому були присутні журналісти, далі справу розглядали в закритому режимі. Сьогодні пресі знову дозволили бути присутніми в залі суду - вже на вироку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роздільнянський суд в Одеській області призначив обвинуваченому у вбивстві 11-річної15 років ув’язнення.Про це повідомляє журналістка ТСН. Зачитування вироку тривало впродовж кількох годин. Передувало тому спроба 22-річного обвинуваченого Миколи Тарасова здійснити самогубство просто у залі суду. Він дочекався допоки у приміщення увійдуть журналісти і оператори, потім заявив про свою невинуватість і що сьогодні він помре, а потім взяв щось гостре і почав різати собі шию. Його зупинили конвоїри.Після цього всіх вивели із приміщення, медики надали чоловіку допомогу і запевнили, що він може брати участь у засідання, тож судді почали зачитувати вирок.Нагадаємо, чоловіка обвинувачують одразу у чотирьох злочинах:11-річна Дарина Лук'яненко зникла в середині червня 2019 року в рідному селищі дорогою на танцювальний гурток. Її шукали шість днів поліція, нацгвардія та волонтери. Залучили навіть кінологів та пілотів .Учасники пошукової операції прочісували місцевість довкола населеного пункту в радіусі 20 кілометрів. А знайшли тіло дівчинки за кілька метрів від того місця, де її бачили востаннє, на подвір'ї Тарасова, у вигрібній ямі.Підозрюваний під тиском доказів зізнався не лише у скоєнні жорстокого вбивства та спробі зґвалтування дівчинки у своєму будинку.Перше судове засідання по справі відбулося близько року тому. І це було єдине засідання, на якому були присутні журналісти, далі справу розглядали в закритому режимі. Сьогодні пресі знову дозволили бути присутніми в залі суду - вже на вироку.

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