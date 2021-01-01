На Волині за махінації з підробленими грішми судитимуть двох братів
Сьогодні, 15:09
У Нововолинську двоє братів купували у магазинах та аптеках всілякий дріб’язок та отримували решту справжніми грошима.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
36-річний раніше судимий за розбій уродженець Ковеля та його 31-річний двоюрідний брат 12 жовтня 2020 року приїхали у Нововолинськ із пачкою підроблених банкнот та почали купувати за них у магазинах та аптеках всілякий дріб’язок, аби отримувати якнайбільшу решту справжніми грошима.
Того дня, до того, як їх затримали правоохоронці, вони встигли завітати у 16 торгових точок.
Під час затримання у зловмисників вилучено грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень та підроблені 500-гривневі банкноти.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цих злочинів чоловіки постануть перед судом, який обере їм міру покарання.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
36-річний раніше судимий за розбій уродженець Ковеля та його 31-річний двоюрідний брат 12 жовтня 2020 року приїхали у Нововолинськ із пачкою підроблених банкнот та почали купувати за них у магазинах та аптеках всілякий дріб’язок, аби отримувати якнайбільшу решту справжніми грошима.
Того дня, до того, як їх затримали правоохоронці, вони встигли завітати у 16 торгових точок.
Під час затримання у зловмисників вилучено грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень та підроблені 500-гривневі банкноти.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цих злочинів чоловіки постануть перед судом, який обере їм міру покарання.
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