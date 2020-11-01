Лікар пояснив, як антибіотики у продуктах впливають на організм людини





Про це у коментарі Ігор Гайдук.



"Коли антибіотик не потрібен, то він діє як алерген, як отрута, як зайве для організму. "Приховані" антибіотики - це, на жаль, плата за цивілізацію, коли їх дають тваринам, щоб вони не гинули масово і не хворіли", - сказав він.



Лікар вказує, що антибіотики, які потрапляють в організм разом з продуктами - провокують стійкість до них у майбутньому.



"Антибіотиками ми вбиваємо не сам організм, а мікроби. І дійсно, невеличкі дози антибіотиків, які ми вживаємо, роблять ті мікроби нечутливими. Бо чутливі гинуть, а їх "діти" - вже стійкі і нечутливі до антибіотиків. Розвивається резистентність і зараз швидкість наростання стійких до антибіотиків бактерій значно більша, ніж швидкість появи нових антибіотиків. І коли ці дві криві зійдуться в одній точці, то ми повернемося на 100 років назад - до ери, коли не було антибіотиків", - прокоментував Гайдук.



Антибіотики дійсно можуть врятувати життя, але коли вони потрапляють в організм без потреби, то мають зворотній ефект, наголошує лікар.



"Антибіотики - це колосальне досягнення. Це був колосальний стрибок, але "застав дурня Богу молитися - він і лоба розіб’є", так і тут. Тому треба дуже обережно ставитися до антибіотиків, ні в якому разі не приймати їх для профілактики і слідкувати за харчуванням. Головна порада тут - намагатися купувати якісне м'ясо, слідкувати за тим, якого виробника обирати", - резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людина може щодня споживати антибіотики і цього не помічати. Бо вони “ховаються” у продуктах і навіть у мізерній дозі здатні провокувати незворотні наслідки.Про це у коментарі УНН розповів лікар-інфекціоніст"Коли антибіотик не потрібен, то він діє як алерген, як отрута, як зайве для організму. "Приховані" антибіотики - це, на жаль, плата за цивілізацію, коли їх дають тваринам, щоб вони не гинули масово і не хворіли", - сказав він.Лікар вказує, що антибіотики, які потрапляють в організм разом з продуктами - провокують стійкість до них у майбутньому."Антибіотиками ми вбиваємо не сам організм, а мікроби. І дійсно, невеличкі дози антибіотиків, які ми вживаємо, роблять ті мікроби нечутливими. Бо чутливі гинуть, а їх "діти" - вже стійкі і нечутливі до антибіотиків. Розвивається резистентність і зараз швидкість наростання стійких до антибіотиків бактерій значно більша, ніж швидкість появи нових антибіотиків. І коли ці дві криві зійдуться в одній точці, то ми повернемося на 100 років назад - до ери, коли не було антибіотиків", - прокоментував Гайдук.Антибіотики дійсно можуть врятувати життя, але коли вони потрапляють в організм без потреби, то мають зворотній ефект, наголошує лікар."Антибіотики - це колосальне досягнення. Це був колосальний стрибок, але "застав дурня Богу молитися - він і лоба розіб’є", так і тут. Тому треба дуже обережно ставитися до антибіотиків, ні в якому разі не приймати їх для профілактики і слідкувати за харчуванням. Головна порада тут - намагатися купувати якісне м'ясо, слідкувати за тим, якого виробника обирати", - резюмував він.

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