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Лікар пояснив, як антибіотики у продуктах впливають на організм людини

Лікар пояснив, як антибіотики у продуктах впливають на організм людини
Людина може щодня споживати антибіотики і цього не помічати. Бо вони “ховаються” у продуктах і навіть у мізерній дозі здатні провокувати незворотні наслідки.

Про це у коментарі УНН розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

"Коли антибіотик не потрібен, то він діє як алерген, як отрута, як зайве для організму. "Приховані" антибіотики - це, на жаль, плата за цивілізацію, коли їх дають тваринам, щоб вони не гинули масово і не хворіли", - сказав він.

Лікар вказує, що антибіотики, які потрапляють в організм разом з продуктами - провокують стійкість до них у майбутньому.

"Антибіотиками ми вбиваємо не сам організм, а мікроби. І дійсно, невеличкі дози антибіотиків, які ми вживаємо, роблять ті мікроби нечутливими. Бо чутливі гинуть, а їх "діти" - вже стійкі і нечутливі до антибіотиків. Розвивається резистентність і зараз швидкість наростання стійких до антибіотиків бактерій значно більша, ніж швидкість появи нових антибіотиків. І коли ці дві криві зійдуться в одній точці, то ми повернемося на 100 років назад - до ери, коли не було антибіотиків", - прокоментував Гайдук.

Антибіотики дійсно можуть врятувати життя, але коли вони потрапляють в організм без потреби, то мають зворотній ефект, наголошує лікар.

"Антибіотики - це колосальне досягнення. Це був колосальний стрибок, але "застав дурня Богу молитися - він і лоба розіб’є", так і тут. Тому треба дуже обережно ставитися до антибіотиків, ні в якому разі не приймати їх для профілактики і слідкувати за харчуванням. Головна порада тут - намагатися купувати якісне м'ясо, слідкувати за тим, якого виробника обирати", - резюмував він.


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Теги: антибіотики, лікар
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