На Волині бус злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 16:22
Поблизу села Грудки Камінь-Каширського району злетів у кювет і перекинувся мікроавтобус. Його витягали рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про подію надійшло 20 січня об 11:07 до служби «101».
Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС області.
За допомогою лебідки на потужної пожежної автоцистерни вогнеборці витягнули автомобіль на дорогу. Ніхто не постраждав.
До аварійно-рятувальних робіт задіювали 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про подію надійшло 20 січня об 11:07 до служби «101».
Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС області.
За допомогою лебідки на потужної пожежної автоцистерни вогнеборці витягнули автомобіль на дорогу. Ніхто не постраждав.
До аварійно-рятувальних робіт задіювали 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У Луцьку 10-річний хлопчик втратив свідомість під час купання в ополонці: дитина – у лікарні
Сьогодні, 16:29
На Волині бус злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 16:22