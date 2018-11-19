На Волині бус злетів у кювет та перекинувся





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що повідомлення про подію надійшло 20 січня об 11:07 до служби «101».



Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС області.



За допомогою лебідки на потужної пожежної автоцистерни вогнеборці витягнули автомобіль на дорогу. Ніхто не постраждав.



До аварійно-рятувальних робіт задіювали 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Грудки Камінь-Каширського району злетів у кювет і перекинувся мікроавтобус. Його витягали рятувальники.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що повідомлення про подію надійшло 20 січня об 11:07 до служби «101».Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС області.За допомогою лебідки на потужної пожежної автоцистерни вогнеборці витягнули автомобіль на дорогу. Ніхто не постраждав.До аварійно-рятувальних робіт задіювали 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.

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