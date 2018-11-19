вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині бус злетів у кювет та перекинувся

На Волині бус злетів у кювет та перекинувся
Поблизу села Грудки Камінь-Каширського району злетів у кювет і перекинувся мікроавтобус. Його витягали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що повідомлення про подію надійшло 20 січня об 11:07 до служби «101».

Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС області.

За допомогою лебідки на потужної пожежної автоцистерни вогнеборці витягнули автомобіль на дорогу. Ніхто не постраждав.

До аварійно-рятувальних робіт задіювали 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Грудки, кювет, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У Луцьку 10-річний хлопчик втратив свідомість під час купання в ополонці: дитина – у лікарні
Сьогодні, 16:29
На Волині бус злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 16:22
Лікар пояснив, як антибіотики у продуктах впливають на організм людини
Сьогодні, 16:10
Два волинські лісгоспи заплатять понад 186 тисяч збитків за шкоду середовищу
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток Чотири автівки на Волині витягли з кюветів та крижаних пасток
Сьогодні, 09:41
На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО На Волині рятувальники випхали авто з кювету. ФОТО
19 листопад, 2018, 12:41
У селі під Луцьком 20-тонна фура злетіла у кювет. ФОТО У селі під Луцьком 20-тонна фура злетіла у кювет. ФОТО
20 березень, 2018, 11:04
На Волині легковик злетів з дороги та завис над схилом. ФОТО На Волині легковик злетів з дороги та завис над схилом. ФОТО
21 грудень, 2017, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною
Сьогодні, 17:15
 0
Волинські поліцейські під час обшуків у будинках двох чоловіків знайшли наркотики і боєприпаси
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО
Сьогодні, 16:52
 0
У Луцьку 10-річний хлопчик втратив свідомість під час купання в ополонці: дитина – у лікарні
Сьогодні, 16:29
 0
ТОП-5 новобудов бізнес-класу у Луцьку*
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8