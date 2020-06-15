У Луцьку 10-річний хлопчик втратив свідомість під час купання в ополонці: дитина – у лікарні
Сьогодні, 16:29
Під час купання в ополонці на Центральному пляжі Луцька стало зле 10-річному хлопчику. Після занурення у крижану воду дитина втратила свідомість.
Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної допомоги Володимир Шмаль.
Медики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.
"Певно був не готовий до купання і від холоду пройшов спазм судин, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню", – зазначив медик.
Станом на 20 січня дитина досі у лікарні. Педіатр Волинського дитячого медоб’єднання Лариса Видиборець повідомила, що нині дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм. Наразі дитина під наглядом медиків.
"Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.
Батьки дитини коментувати купання хлопчика в ополонці журналістам Суспільного відмовилися.
Зі слів речника обласного управління ДСНС Волині Володимира Нестерова, надзвичайних подій, пов’язаних із зануренням у воду 19 січня, не було.
До слова, за тиждень морозів, що були на Волині, 10 осіб потрапили до лікарні з діагнозами переохолодження та відмороження кінцівок.
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Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної допомоги Володимир Шмаль.
Медики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.
"Певно був не готовий до купання і від холоду пройшов спазм судин, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню", – зазначив медик.
Станом на 20 січня дитина досі у лікарні. Педіатр Волинського дитячого медоб’єднання Лариса Видиборець повідомила, що нині дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм. Наразі дитина під наглядом медиків.
"Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.
Батьки дитини коментувати купання хлопчика в ополонці журналістам Суспільного відмовилися.
Зі слів речника обласного управління ДСНС Волині Володимира Нестерова, надзвичайних подій, пов’язаних із зануренням у воду 19 січня, не було.
До слова, за тиждень морозів, що були на Волині, 10 осіб потрапили до лікарні з діагнозами переохолодження та відмороження кінцівок.
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Коментарі 1
Ідіоти.Батьків до кримінальної відповідальності,можливо і за грати.Якщо "воно"дурне,то дурне.
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