У Луцьку 10-річний хлопчик втратив свідомість під час купання в ополонці: дитина – у лікарні





Про це розповівВолодимир Шмаль.



Медики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.



"Певно був не готовий до купання і від холоду пройшов спазм судин, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню", – зазначив медик.



Станом на 20 січня дитина досі у лікарні. Педіатр Волинського дитячого медоб’єднання Лариса Видиборець повідомила, що нині дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм. Наразі дитина під наглядом медиків.



"Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.



Батьки дитини коментувати купання хлопчика в ополонці журналістам Суспільного відмовилися.



Зі слів речника обласного управління ДСНС Волині Володимира Нестерова, надзвичайних подій, пов’язаних із зануренням у воду 19 січня, не було.



До слова, за тиждень морозів, що були на Волині, 10 осіб потрапили до лікарні з діагнозами переохолодження та відмороження кінцівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час купання в ополонці на Центральному пляжі Луцька стало зле 10-річному хлопчику. Після занурення у крижану воду дитина втратила свідомість.Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної допомогиМедики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість."Певно був не готовий до купання і від холоду пройшов спазм судин, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню", – зазначив медик.Станом на 20 січня дитина досі у лікарні. Педіатр Волинського дитячого медоб’єднанняповідомила, що нині дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм. Наразі дитина під наглядом медиків."Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.Батьки дитини коментувати купання хлопчика в ополонці журналістам Суспільного відмовилися.Зі слів речника обласного управління ДСНС Волині, надзвичайних подій, пов’язаних із зануренням у воду 19 січня, не було.До слова, за тиждень морозів, що були на Волині, 10 осіб потрапили до лікарні з діагнозами переохолодження та відмороження кінцівок.

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