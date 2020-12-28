В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною





Про це інформує обласна прокуратури Волині.



В обійсті одного з місцевих підприємців правоохоронці вилучили вантажівку «ЗИЛ» з причепом, навантажену деревиною сосни кубомасою 16 м. куб, та навантажувач марки «ATLAS».



Згідно з ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду на усе вилучене майно нині наклали арешт.



Триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають вичерпних заходів задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня працівники поліції виявили факт незаконної рубки дерев в урочищі «Сорочий мох» поблизу села Тойкут Ковельського району і встановили, куди звозять деревину.Про це інформує обласна прокуратури Волині.В обійсті одного з місцевих підприємців правоохоронці вилучили вантажівку «ЗИЛ» з причепом, навантажену деревиною сосни кубомасою 16 м. куб, та навантажувач марки «ATLAS».Згідно з ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду на усе вилучене майно нині наклали арешт.Триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають вичерпних заходів задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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