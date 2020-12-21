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Волинянин заплатив декілька тисяч гривень збитків за незаконно вбитого зайця

Волинянин заплатив декілька тисяч гривень збитків за незаконно вбитого зайця
Жителя Іваничівського району притягнули до відповідальності за незаконно вбитого зайця.

Інформують, що порушника виявили екоінспектори спільно з працівниками УТМР. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП і розрахували розмір збитків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Іваничівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним і зобов’язав сплатити 8 тисяч гривень збитків.

20 січня він відшкодував розмір шкоди у повному обсязі.

Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівського району.

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Теги: заєць, браконьєр, збитки, суд
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