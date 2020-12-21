Волинянин заплатив декілька тисяч гривень збитків за незаконно вбитого зайця

Жителя Іваничівського району притягнули до відповідальності за незаконно вбитого зайця.Інформують, що порушника виявили екоінспектори спільно з працівниками УТМР. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП і розрахували розмір збитків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Іваничівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним і зобов’язав сплатити 8 тисяч гривень збитків.20 січня він відшкодував розмір шкоди у повному обсязі.Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівського району.