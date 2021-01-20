У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО





Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби, - пишуть



Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.



Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.



Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна. Мешканців закликали уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок вибуху, який пролунав у центрі Мадриду (Іспанія) постраждали щонайменше шестеро людей.Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби, - пишуть Факти Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна. Мешканців закликали уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.

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