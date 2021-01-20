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У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО

У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
Внаслідок вибуху, який пролунав у центрі Мадриду (Іспанія) постраждали щонайменше шестеро людей.

Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби, - пишуть Факти.

Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.

Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.

Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна. Мешканців закликали уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО


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Теги: Мадрид, вибух
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