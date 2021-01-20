У Мадриді пролунав потужний вибух: є загиблі і поранені. ФОТО
Сьогодні, 17:44
Внаслідок вибуху, який пролунав у центрі Мадриду (Іспанія) постраждали щонайменше шестеро людей.
Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби, - пишуть Факти.
Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.
Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.
Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна. Мешканців закликали уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.
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Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби, - пишуть Факти.
Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.
Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.
Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна. Мешканців закликали уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.
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