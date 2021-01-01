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На Волині відійшла у вічність багаторічний фельдшер-лаборант

На Волині відійшла у вічність багаторічний фельдшер-лаборант
Пішла у засвіти багаторічний фельдшер-лаборант Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання Людмила Клімова.

Сумну звістку повідомили на сторінці медзакладу.

"У вічність відійшла щира, чуйна людина, добрий друг, надійний порадник, професіонал, яка понад 40 років життя присвятила лабораторній діагностиці. Вона була прикладом сумлінного ставлення до роботи, високої відповідальності та поваги до колег", - йдеться у дописі.

Колектив КП "Володимир-Волиського ТМО" та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття її рідним та близьким.

На Волині відійшла у вічність багаторічний фельдшер-лаборант

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Теги: фельдшер-лаборант, смерть, Володимир-Волинське ТМО
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