На Волині відійшла у вічність багаторічний фельдшер-лаборант

Людмила Клімова.



Сумну звістку повідомили на сторінці медзакладу.



"У вічність відійшла щира, чуйна людина, добрий друг, надійний порадник, професіонал, яка понад 40 років життя присвятила лабораторній діагностиці. Вона була прикладом сумлінного ставлення до роботи, високої відповідальності та поваги до колег", - йдеться у дописі.



Колектив КП "Володимир-Волиського ТМО" та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття її рідним та близьким.





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