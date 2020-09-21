У «секретному будинку» «Інвестора» готуються до ремонту. ФОТО*





Про це йдеться на сайті



“Це буде будинок на 6 квартир, який ми робимо в якості експерименту. Усі квартири будуть з ремонтом, кухнями, меблями і навіть шторами. Люди зможуть купити квартиру, відразу туди заїхати і жити”, - розповів директор “Інвестора” Андрій Разумовський



Де саме буде розташований будинок, яка площа і планування квартир, на коли заплановане завершення будівництва поки не розголошують. Відомо лише, що сам будинок уже змурований і незабаром приступлять до ремонтних робіт.



Також Андрій Разумовський виклав у соцмережу варіанти дизайну однієї із кімнат цього будинку для обговорення.





“Серед тих, хто купує житло, є частина людей, які не готові жити в ремонті. Це непростий процес, який дуже втомлює. В першу чергу через те, що весь ринок ремонту – «чорний». Якщо зроблять якісь роботи неякісно чи допишуть вартість матеріалів – ніхто нічого не доведе. У нас є більше можливостей організувати якісний ремонт за менші гроші, є багато партнерських домовленостей з виробниками, є професійні дизайнери. Ми точно зробимо сучасний гарний ремонт, яким будуть задоволені мешканці”, - пояснив він ідею такого проєкту.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повністю готові до проживання квартири з ремонтом та меблями - новий проєкт Будівельної компанії “Інвестор”, деталі якого поки тримають в секреті.Про це йдеться на сайті компанії. “Це буде будинок на 6 квартир, який ми робимо в якості експерименту. Усі квартири будуть з ремонтом, кухнями, меблями і навіть шторами. Люди зможуть купити квартиру, відразу туди заїхати і жити”, - розповів директор “Інвестора” Андрій Разумовський під час інтерв’ю. Де саме буде розташований будинок, яка площа і планування квартир, на коли заплановане завершення будівництва поки не розголошують. Відомо лише, що сам будинок уже змурований і незабаром приступлять до ремонтних робіт.Також Андрій Разумовський виклав у соцмережу варіанти дизайну однієї із кімнат цього будинку для обговорення.“Серед тих, хто купує житло, є частина людей, які не готові жити в ремонті. Це непростий процес, який дуже втомлює. В першу чергу через те, що весь ринок ремонту – «чорний». Якщо зроблять якісь роботи неякісно чи допишуть вартість матеріалів – ніхто нічого не доведе. У нас є більше можливостей організувати якісний ремонт за менші гроші, є багато партнерських домовленостей з виробниками, є професійні дизайнери. Ми точно зробимо сучасний гарний ремонт, яким будуть задоволені мешканці”, - пояснив він ідею такого проєкту.

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