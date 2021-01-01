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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 січня
У Волинській області завтра, у четвер, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Луцьку завтра, 21 січня також очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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