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За минулий рік на Волині затримали більше 40 нелегалів

За минулий рік на Волині затримали більше 40 нелегалів
За період 2020 року працівники Управління ДМС в області виявили 41 порушника міграційного законодавства, стосовно 38 іноземців прийняли рішення про примусове повернення до країн походження.

Про це інформує Управління ДМС України у Волинській області.

Серед них: 5 громадян Вірменії, 10 - Російської Федерації, 6 - Грузії, 5 - В'єтнаму, а також громадяни Молдови, Польщі, США, Туреччини, Узбекистану, Алжиру.

Територіальні підрозділи міграційної служби склали 80 протоколів про адміністративні правопорушення міграційного законодавства передбаченого статтями 203-206 КУпАП на загальну суму майже 123 тисячі гривень.

Підготовили та подали до Луцького міськрайонного суду 5 адміністративних позовів, щодо примусового видворення, з них задоволені - 2. Також прийняли 50 рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям-порушникам.

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Теги: нелегали, міграційна служба, Волинь
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