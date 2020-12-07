Деякі села Луцької громади не мають автобусного сполучення з обласним центром
Сьогодні, 22:22
З 35-ти населених пунктів, які приєдналися до Луцької територіальної громади, п’ять сіл не мають автобусного сполученняз обласним центром.
Про це Суспільному розповів начальник транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Забезпечити транспортним сполученням у Луцькій міській раді планують п’ять населених пунктів, де не курсують автобуси. Це два села, з Княгинінівського старостинського округу - Милуші та Маташівка. Та три села по Заборолівському старостинському округу - Антонівка і Всеволодівка та Великий Омеляник.
У Луцьку працює програма "сільський автобус". У ній записано, що до кожного села має ходити громадський транспорт. Володимир Степанов каже: "І в цих напрямках, до цих сіл зможемо забезпечити доїзд в необхідній кількості".
А поки автобусів не вистачає Ростислав Гуменюк, житель села Антонівка, додому пішки йде через село Олександрівку. На маршрут витрачає майже годину. Чоловік каже, що 180-а маршрутка Луцьк-Забороль їде кругом тільки зранку, а більше нічого немає.
Зі слів Володимира Степанова, нині на виконкомі міської ради вирішили продовжити рух маршрутки №29 до села Великий Омеляник. Вона курсуватиме вулицями Набережна і Дубова. Коли належне сполучення з’явиться у інших 4-х населених пунктах, точної відповіді посадовець не дав.
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Про це Суспільному розповів начальник транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Забезпечити транспортним сполученням у Луцькій міській раді планують п’ять населених пунктів, де не курсують автобуси. Це два села, з Княгинінівського старостинського округу - Милуші та Маташівка. Та три села по Заборолівському старостинському округу - Антонівка і Всеволодівка та Великий Омеляник.
У Луцьку працює програма "сільський автобус". У ній записано, що до кожного села має ходити громадський транспорт. Володимир Степанов каже: "І в цих напрямках, до цих сіл зможемо забезпечити доїзд в необхідній кількості".
А поки автобусів не вистачає Ростислав Гуменюк, житель села Антонівка, додому пішки йде через село Олександрівку. На маршрут витрачає майже годину. Чоловік каже, що 180-а маршрутка Луцьк-Забороль їде кругом тільки зранку, а більше нічого немає.
Зі слів Володимира Степанова, нині на виконкомі міської ради вирішили продовжити рух маршрутки №29 до села Великий Омеляник. Вона курсуватиме вулицями Набережна і Дубова. Коли належне сполучення з’явиться у інших 4-х населених пунктах, точної відповіді посадовець не дав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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