Деякі села Луцької громади не мають автобусного сполучення з обласним центром





Про це Володимир Степанов.



Забезпечити транспортним сполученням у Луцькій міській раді планують п’ять населених пунктів, де не курсують автобуси. Це два села, з Княгинінівського старостинського округу - Милуші та Маташівка. Та три села по Заборолівському старостинському округу - Антонівка і Всеволодівка та Великий Омеляник.



У Луцьку працює програма "сільський автобус". У ній записано, що до кожного села має ходити громадський транспорт. Володимир Степанов каже: "І в цих напрямках, до цих сіл зможемо забезпечити доїзд в необхідній кількості".



А поки автобусів не вистачає Ростислав Гуменюк, житель села Антонівка, додому пішки йде через село Олександрівку. На маршрут витрачає майже годину. Чоловік каже, що 180-а маршрутка Луцьк-Забороль їде кругом тільки зранку, а більше нічого немає.



Зі слів Володимира Степанова, нині на виконкомі міської ради вирішили продовжити рух маршрутки №29 до села Великий Омеляник. Вона курсуватиме вулицями Набережна і Дубова. Коли належне сполучення з’явиться у інших 4-х населених пунктах, точної відповіді посадовець не дав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 35-ти населених пунктів, які приєдналися до Луцької територіальної громади, п’ять сіл не мають автобусного сполученняз обласним центром.Про це Суспільному розповів начальник транспорту та зв’язку Луцької міської радиЗабезпечити транспортним сполученням у Луцькій міській раді планують п’ять населених пунктів, де не курсують автобуси. Це два села, з Княгинінівського старостинського округу - Милуші та Маташівка. Та три села по Заборолівському старостинському округу - Антонівка і Всеволодівка та Великий Омеляник.У Луцьку працює програма "сільський автобус". У ній записано, що до кожного села має ходити громадський транспорт. Володимир Степанов каже: "І в цих напрямках, до цих сіл зможемо забезпечити доїзд в необхідній кількості".А поки автобусів не вистачає, житель села Антонівка, додому пішки йде через село Олександрівку. На маршрут витрачає майже годину. Чоловік каже, що 180-а маршрутка Луцьк-Забороль їде кругом тільки зранку, а більше нічого немає.Зі слів Володимира Степанова, нині на виконкомі міської ради вирішили продовжити рух маршрутки №29 до села Великий Омеляник. Вона курсуватиме вулицями Набережна і Дубова. Коли належне сполучення з’явиться у інших 4-х населених пунктах, точної відповіді посадовець не дав.

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