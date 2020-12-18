Повідомили, чому новозбудований дитсадок у селі Крупа досі не здали в експлуатацію. ВІДЕО

Володимир Зеленський під час візиту на Волинь в липні минулого року.



Про це йдеться в сюжеті



В дитсадку, який зводили в рамках програми "Велике будівництво" досі тривають ремонтні роботи, а майстри ліквідовують підтоплення підвалу і лагодять систему опалення.



Коли дитсадок здадуть в експлуатацію Суспільне запитало в заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи. Зі слів посадовця, усі кошти, які були передбачені проєктом - виділені. Затримка - у приладах обігріву.



"Коли приїжджав президент, інспектував будівництво з головою ОТГ, то він був готовий на 80%. Зараз прилади обігріву, які там є не відповідають проєктний потужності, щоб обігріти заклад", - сказав Ігор Чуліпа. На нові котли потрібні додаткові кошти. Нині ведуть консультації з головою ОТГ.



Дошкільний заклад розрахований на 105 місць, - розповіла директорка Ірина Нестер. В закладі вже давно склали списки дітей. Від батьків вже надійшло 60 заяв. Передбачені 35 робочих місць, але поки ні дітей, ні вихователів у ДНЗ немає, усі чекають на завершення ремонту.



Наразі будівельники та ремонтники вирішують питання з підтопленням підвалу. Через це у деяких приміщеннях мокрі стіни, на підлозі пошкодився паркет.



"Побачили, в якому стані стіни зовнішнього фундаменту майже усі були підтоплені, або неякісно зробили гідроізоляцію, або вона в такому стані, що неможливо її далі експлуатувати", - каже заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь.



Нині готовність об’єкта 99 %, - каже представник забудовника Олександр Плоцедим.



"Були невеличкі протічки води у підвалі, бо є водостічна система, в проєкт не закладений відвід води від будівлі, ми вже самі це зробили", - каже він.



Щодо опалення, то зі слів представника забудовника, при температурі на вулиці -16, в приміщенні +19 - +24. Каже: працював один котел із двох, а сама котельня замовлена згідно з проєктною документацією.



Документи на будівництво дошкільного навчального закладу розробили у 2012 році, приступили до роботи у 2019, - розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк. Каже: вартість робіт майже 39 мільйонів гривень, це кошти з ДФРР і 10% - гроші з бюджетів місцевих громад.



Нагадаємо, ДНЗ у селі Крупа - один з об'єктів "Великого будівництва" на Волині, який оглянув президент. Перший робочий візит Зеленського на Волинь відбувся в липні. Тоді президент анонсував, що заклад запрацює найближчим часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дошкільний навчальний заклад у селі Крупа Підгайцівської ОТГ не запрацював до нового року, як анонсував президентпід час візиту на Волинь в липні минулого року.Про це йдеться в сюжеті Суспільного В дитсадку, який зводили в рамках програми "Велике будівництво" досі тривають ремонтні роботи, а майстри ліквідовують підтоплення підвалу і лагодять систему опалення.Коли дитсадок здадуть в експлуатацію Суспільне запитало в заступника голови облдержадміністрації. Зі слів посадовця, усі кошти, які були передбачені проєктом - виділені. Затримка - у приладах обігріву."Коли приїжджав президент, інспектував будівництво з головою ОТГ, то він був готовий на 80%. Зараз прилади обігріву, які там є не відповідають проєктний потужності, щоб обігріти заклад", - сказав Ігор Чуліпа. На нові котли потрібні додаткові кошти. Нині ведуть консультації з головою ОТГ.Дошкільний заклад розрахований на 105 місць, - розповіла директорка. В закладі вже давно склали списки дітей. Від батьків вже надійшло 60 заяв. Передбачені 35 робочих місць, але поки ні дітей, ні вихователів у ДНЗ немає, усі чекають на завершення ремонту.Наразі будівельники та ремонтники вирішують питання з підтопленням підвалу. Через це у деяких приміщеннях мокрі стіни, на підлозі пошкодився паркет."Побачили, в якому стані стіни зовнішнього фундаменту майже усі були підтоплені, або неякісно зробили гідроізоляцію, або вона в такому стані, що неможливо її далі експлуатувати", - каже заступник голови Підгайцівської сільрадиНині готовність об’єкта 99 %, - каже представник забудовника"Були невеличкі протічки води у підвалі, бо є водостічна система, в проєкт не закладений відвід води від будівлі, ми вже самі це зробили", - каже він.Щодо опалення, то зі слів представника забудовника, при температурі на вулиці -16, в приміщенні +19 - +24. Каже: працював один котел із двох, а сама котельня замовлена згідно з проєктною документацією.Документи на будівництво дошкільного навчального закладу розробили у 2012 році, приступили до роботи у 2019, - розповів голова Підгайцівської громади. Каже: вартість робіт майже 39 мільйонів гривень, це кошти з ДФРР і 10% - гроші з бюджетів місцевих громад.Нагадаємо, ДНЗ у селі Крупа - один з об'єктів "Великого будівництва" на Волині, який оглянув президент. Перший робочий візит Зеленського на Волинь відбувся в липні. Тоді президент анонсував, що заклад запрацює найближчим часом.

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