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У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ

У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ
Дапертамент муніципальної варти у Луцьку продовжить демонтаж занедбаних сараїв.

Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.

"Ось такі напівзруйновані господарські споруди (сараї) ще досі прикрашають дворові території міста Луцьк", - йдеться в дописі.

20 січня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв 3 рішення, згідно яких ці незаконні дерев’яні конструкції будуть демонтовані найближчим часом.

Перелік адрес:
- вул. Володимирська, 111;
- вул. Галшки Гулевичівни, 7;
- вул. Кічкарівська, 1.

У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ
У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ
У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ


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Теги: муніципали, сараї, демонтаж, виконком
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