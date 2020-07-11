У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ
Сьогодні, 08:22
Дапертамент муніципальної варти у Луцьку продовжить демонтаж занедбаних сараїв.
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
"Ось такі напівзруйновані господарські споруди (сараї) ще досі прикрашають дворові території міста Луцьк", - йдеться в дописі.
20 січня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв 3 рішення, згідно яких ці незаконні дерев’яні конструкції будуть демонтовані найближчим часом.
Перелік адрес:
- вул. Володимирська, 111;
- вул. Галшки Гулевичівни, 7;
- вул. Кічкарівська, 1.
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Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
"Ось такі напівзруйновані господарські споруди (сараї) ще досі прикрашають дворові території міста Луцьк", - йдеться в дописі.
20 січня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв 3 рішення, згідно яких ці незаконні дерев’яні конструкції будуть демонтовані найближчим часом.
Перелік адрес:
- вул. Володимирська, 111;
- вул. Галшки Гулевичівни, 7;
- вул. Кічкарівська, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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