У Луцьку продовжать зносити занедбані сараї. АДРЕСИ





Про це інформують на сторінці департаменту у



"Ось такі напівзруйновані господарські споруди (сараї) ще досі прикрашають дворові території міста Луцьк", - йдеться в дописі.



20 січня виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв 3 рішення, згідно яких ці незаконні дерев’яні конструкції будуть демонтовані найближчим часом.



Перелік адрес:

- вул. Володимирська, 111;

- вул. Галшки Гулевичівни, 7;

- вул. Кічкарівська, 1.







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