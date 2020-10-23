У волинській лікарні не встигли врятувати чоловіка з сильною задишкою





Про це написав у фейсбуці мешканець Нововолинська Василь Андрусик, повідомляє



Чоловік повідомив, що по дорозі на роботу підібрав на автостанції свого колегу, у якого був сильний приступ задишки.



"Я відразу відвіз його в наше нововідремонтоване, з шикарним підїздом до самих дверей, приймальне відділення і тут опа, і все там закрито, я побіг на інші двері, щоб покликати якогось медичного працівника на допомогу. І тут на першому поверсі я зустрічаю молодшого працівника медицини. Я кажу, що мені потрібний лікар, бо людина задихається. Мені сказали, що то в тарапевтичне відділення. Поки я заїхав туди, викликав тарапевта і мене посилають в реанімацію, я назад. Поки їздив туди-сюди, мій колега став непритомним, завезли в реанімаційне відділення. І тут неочікований поворот – нема лікаря-реаніматолога, він в пологовому", – йдеться у дописі.



Питання нефункціонування приймального відділення невідкладної екстреної медичної допомоги підняв депутат Нововолинської міської ради Микола Лукашук. Він зазначив, що до нього звернувся чоловік, який відвозив померлого у вище згадане відділення.



“Думав, що відділення працює, адже його офіційно відкрив ще тоді чинний міський голова Віктор Сапожніков. Разом із Андрієм Сторонським, Віктором Морозом та головою Волинської ОДА перерізали стрічку. Виявляється, там усі кабінети не працюють”.



За офіційним коментарем з приводу того, чому відділення не працює та не надання допомоги померлому, БУГ звернувся до виконуючого обов’язки головного лікаря НЦМЛ Андрія Сторонського.



Сторонський зазначив, що будівництво відділення не пов’язане із ситуацією, яка склалася. Однією із проблем, яка гостро стоїть в лікарні – це відсутність персоналу. А відділення не працює, бо немає актів введення в експлуатацію, є питання до будівельників.



“Є два приймальних відділення: одне в хірургічному, інше – а терапевтичному корпусі. У лікарні є лише один черговий лікар-реаніматолог і якщо є кесарів розтин, він йде в пологове. На ньому також є дві реанімації: “чиста” і “ковідна”. За три роки кількість лікарів зменшилася на 40 чоловік, медики розраховуються, не хочуть працювати”, – говорить Сторонський.



На запитання, яка реакція була на ситуацію зі смертю чоловіка, керівник Нововолинської лікарні розповів, що лікарю-терапевту дали догану.



“Ми розбиралися, лікар отримала догану і вона в той самий день написала заяву. Скоро не буде лікарів з таким відношенням, з таким цькуванням”, – зазначив Сторонський.



Він додав, що з черговими лікарями провели навчання, розповіли алгоритм дій в подібних ситуаціях.



“Та якщо людина задихається, треба викликати “швидку”, медики почнуть дореанімаційні дії і вони чітко знають, куди пацієнта везти”, – говорить керівник НЦМЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го січня у Нововолинську помер 59-річний мешканець з сильними приступами задишки, якому своєчасно не надали допомогу у міській лікарні через відсутність лікаря-реаніматолога.Про це написав у фейсбуці мешканець Нововолинська, повідомляє БУГ Чоловік повідомив, що по дорозі на роботу підібрав на автостанції свого колегу, у якого був сильний приступ задишки."Я відразу відвіз його в наше нововідремонтоване, з шикарним підїздом до самих дверей, приймальне відділення і тут опа, і все там закрито, я побіг на інші двері, щоб покликати якогось медичного працівника на допомогу. І тут на першому поверсі я зустрічаю молодшого працівника медицини. Я кажу, що мені потрібний лікар, бо людина задихається. Мені сказали, що то в тарапевтичне відділення. Поки я заїхав туди, викликав тарапевта і мене посилають в реанімацію, я назад. Поки їздив туди-сюди, мій колега став непритомним, завезли в реанімаційне відділення. І тут неочікований поворот – нема лікаря-реаніматолога, він в пологовому", – йдеться у дописі.Питання нефункціонування приймального відділення невідкладної екстреної медичної допомоги підняв депутат Нововолинської міської ради. Він зазначив, що до нього звернувся чоловік, який відвозив померлого у вище згадане відділення.“Думав, що відділення працює, адже його офіційно відкрив ще тоді чинний міський голова Віктор Сапожніков. Разом із Андрієм Сторонським, Віктором Морозом та головою Волинської ОДА перерізали стрічку. Виявляється, там усі кабінети не працюють”.За офіційним коментарем з приводу того, чому відділення не працює та не надання допомоги померлому, БУГ звернувся до виконуючого обов’язки головного лікаря НЦМЛСторонський зазначив, що будівництво відділення не пов’язане із ситуацією, яка склалася. Однією із проблем, яка гостро стоїть в лікарні – це відсутність персоналу. А відділення не працює, бо немає актів введення в експлуатацію, є питання до будівельників.“Є два приймальних відділення: одне в хірургічному, інше – а терапевтичному корпусі. У лікарні є лише один черговий лікар-реаніматолог і якщо є кесарів розтин, він йде в пологове. На ньому також є дві реанімації: “чиста” і “ковідна”. За три роки кількість лікарів зменшилася на 40 чоловік, медики розраховуються, не хочуть працювати”, – говорить Сторонський.На запитання, яка реакція була на ситуацію зі смертю чоловіка, керівник Нововолинської лікарні розповів, що лікарю-терапевту дали догану.“Ми розбиралися, лікар отримала догану і вона в той самий день написала заяву. Скоро не буде лікарів з таким відношенням, з таким цькуванням”, – зазначив Сторонський.Він додав, що з черговими лікарями провели навчання, розповіли алгоритм дій в подібних ситуаціях.“Та якщо людина задихається, треба викликати “швидку”, медики почнуть дореанімаційні дії і вони чітко знають, куди пацієнта везти”, – говорить керівник НЦМЛ.

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