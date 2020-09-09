Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі
Сьогодні, 22:43
У Києві стався вибух в одній із квартир п’ятиповерхівки, де вже кілька місяців триває ремонт.
Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Всередині помешкання повилітали навіть вікна з рамами, а стіна та труба біля газової плити аж почорніли.
Потужність була така, що в кімнаті однієї з квартир навіть попадали меблі, а бетонна стіна просто вигнулася і тріснула.
Люди говорять, що за годину до вибуху робітники перекрили воду по всьому будинку, а потім почали щось різати.
Водночас у Київгазі запевняють, що власник без попередження вліз у газові мережі, що робити суворо заборонено.
Наразі в будинку відключили комунікації. Як вибух вплинув на несучі конструкції будівлі, перевірить спеціальна комісія.
Робітників, які проводили ремонтні роботи, поліція затримала, а мешканцям дозволили повернутися додому.
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Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Всередині помешкання повилітали навіть вікна з рамами, а стіна та труба біля газової плити аж почорніли.
Потужність була така, що в кімнаті однієї з квартир навіть попадали меблі, а бетонна стіна просто вигнулася і тріснула.
Люди говорять, що за годину до вибуху робітники перекрили воду по всьому будинку, а потім почали щось різати.
Водночас у Київгазі запевняють, що власник без попередження вліз у газові мережі, що робити суворо заборонено.
Наразі в будинку відключили комунікації. Як вибух вплинув на несучі конструкції будівлі, перевірить спеціальна комісія.
Робітників, які проводили ремонтні роботи, поліція затримала, а мешканцям дозволили повернутися додому.
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