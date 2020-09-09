Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі





Про це йдеться в сюжеті



Всередині помешкання повилітали навіть вікна з рамами, а стіна та труба біля газової плити аж почорніли.



Потужність була така, що в кімнаті однієї з квартир навіть попадали меблі, а бетонна стіна просто вигнулася і тріснула.



Люди говорять, що за годину до вибуху робітники перекрили воду по всьому будинку, а потім почали щось різати.



Водночас у Київгазі запевняють, що власник без попередження вліз у газові мережі, що робити суворо заборонено.



Наразі в будинку відключили комунікації. Як вибух вплинув на несучі конструкції будівлі, перевірить спеціальна комісія.



Робітників, які проводили ремонтні роботи, поліція затримала, а мешканцям дозволили повернутися додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві стався вибух в одній із квартир п’ятиповерхівки, де вже кілька місяців триває ремонт.Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин Всередині помешкання повилітали навіть вікна з рамами, а стіна та труба біля газової плити аж почорніли.Потужність була така, що в кімнаті однієї з квартир навіть попадали меблі, а бетонна стіна просто вигнулася і тріснула.Люди говорять, що за годину до вибуху робітники перекрили воду по всьому будинку, а потім почали щось різати.Водночас у Київгазі запевняють, що власник без попередження вліз у газові мережі, що робити суворо заборонено.Наразі в будинку відключили комунікації. Як вибух вплинув на несучі конструкції будівлі, перевірить спеціальна комісія.Робітників, які проводили ремонтні роботи, поліція затримала, а мешканцям дозволили повернутися додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію