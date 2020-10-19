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Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту

Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту
Волинська прикордонниця та її сестра, яких звинувачують у вбивстві новонародженого немовля, і надалі перебуватимуть під домашнім арештом.

Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 21 грудня 2020 року. Повідомляє Княжий град.

Так, ухвалою суду продовжили строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту обвинуваченим (породіллі та її сестрі – ред.) терміном на 2 місяці до 20.02.21 року включно.

Обвинуваченим заборонено залишати житло з 22 год. до 06 години. Також їх зобов’язали прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні у будь- який спосіб, крім часу в судовому засіданні та за виключенням осіб, які одночасно є членами їх сім`ї.

Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.

Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.

Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.

У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Теги: сестри, прикордонниці, немовля, вбивство, домашній арешт
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