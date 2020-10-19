Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту
Сьогодні, 01:14
Волинська прикордонниця та її сестра, яких звинувачують у вбивстві новонародженого немовля, і надалі перебуватимуть під домашнім арештом.
Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 21 грудня 2020 року. Повідомляє Княжий град.
Так, ухвалою суду продовжили строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту обвинуваченим (породіллі та її сестрі – ред.) терміном на 2 місяці до 20.02.21 року включно.
Обвинуваченим заборонено залишати житло з 22 год. до 06 години. Також їх зобов’язали прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні у будь- який спосіб, крім часу в судовому засіданні та за виключенням осіб, які одночасно є членами їх сім`ї.
Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.
Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.
Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.
У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 21 грудня 2020 року. Повідомляє Княжий град.
Так, ухвалою суду продовжили строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту обвинуваченим (породіллі та її сестрі – ред.) терміном на 2 місяці до 20.02.21 року включно.
Обвинуваченим заборонено залишати житло з 22 год. до 06 години. Також їх зобов’язали прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні у будь- який спосіб, крім часу в судовому засіданні та за виключенням осіб, які одночасно є членами їх сім`ї.
Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.
Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.
Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.
У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту
Сьогодні, 01:14
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Водій Fiat, який на Волині зіткнувся з локомотивом, заплатить кілька сотень гривень штрафу
20 січень, 23:31
Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі
20 січень, 22:43