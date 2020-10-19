Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту





Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 21 грудня 2020 року. Повідомляє



Так, ухвалою суду продовжили строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту обвинуваченим (породіллі та її сестрі – ред.) терміном на 2 місяці до 20.02.21 року включно.



Обвинуваченим заборонено залишати житло з 22 год. до 06 години. Також їх зобов’язали прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні у будь- який спосіб, крім часу в судовому засіданні та за виключенням осіб, які одночасно є членами їх сім`ї.



Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.



Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.



Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.



У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська прикордонниця та її сестра, яких звинувачують у вбивстві новонародженого немовля, і надалі перебуватимуть під домашнім арештом.Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 21 грудня 2020 року. Повідомляє Княжий град Так, ухвалою суду продовжили строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту обвинуваченим (породіллі та її сестрі – ред.) терміном на 2 місяці до 20.02.21 року включно.Обвинуваченим заборонено залишати житло з 22 год. до 06 години. Також їх зобов’язали прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні у будь- який спосіб, крім часу в судовому засіданні та за виключенням осіб, які одночасно є членами їх сім`ї.Нагадаємо, уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.Після “пологів” у туалеті на вулиці породілля завдала дитині удар по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого у малюка стався крововилив.Сестра прикордонниці, загорнула живу, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого дитина померла.У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію