У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура





Про це повідомляє пресслужба



"На колишніх позиціях НЗФ РФ виявили боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації", - йдеться в повідомленні.





Міни заборонені міжнародними договорами: Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.



За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкодили вибухотехніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори спільно зі слідчими СБУ задокументували черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини російських військ.Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури "На колишніх позиціях НЗФ РФ виявили боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації", - йдеться в повідомленні.Міни заборонені міжнародними договорами: Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкодили вибухотехніки.

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