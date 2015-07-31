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У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура

У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура
Прокурори спільно зі слідчими СБУ задокументували черговий факт, який підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

"На колишніх позиціях НЗФ РФ виявили боєприпаси російського виробництва – бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації", - йдеться в повідомленні.

У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура
У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура

Міни заборонені міжнародними договорами: Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

За даними прокуратури, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкодили вибухотехніки.

У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура
У зоні ООС виявили заборонені російські міни, – прокуратура

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Теги: Луганськ, прокуратура, ООС, міна
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