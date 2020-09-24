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В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону

В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону
Тарифи на тепло та гарячу воду в Україні залишать без змін до кінця опалювального сезону. Влада погодила відповідний меморандум.

Про таке домовилися уряд та місцева влада на нараді 20 січня, передає пресслужба Кабміну.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення не підвищувати тарифи він пояснив підтримкою громадян під час «коронакризи».

Окрім тарифів у напрацьованому меморандумі погодили також реструктуризувати борги місцевих теплокомуненерго перед «Нафтогазом» та дозволити їм укладати річні договори з ним за вигідною ціною.

У нараді взяли участь члени Асоціації міст України (зокрема мери Києва, Вінниці, Кривого Рогу, Маріуполя та Кропивницького), очільники Міненергетики та Міністерства розвитку громад і територій, заступники керівника Офісу президента, керівник національного регулятора у сфері тарифів та комунальних послуг (НКРЕКП) та голова «Нафтогазу».

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», — цитує пресслужба уряду голову Асоціації міст України, мера Києва Віталія Кличка.

Шмигаль доручив міністрам та головам НКРЕКП і «Нафтогазу» до 25 січня подати до Кабміну проєкт відповідного меморандуму.

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Теги: тепло, гаряча вода, тарифи, меморандум
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