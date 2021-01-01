Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

5583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 21 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 811 осіб;летальних випадків – 241;одужало – 13 981 особа;здійснили тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).За добу в Україні знову одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається майже два тижні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 177 621 особа;одужало – 914 730 осіб;летальних випадків – 21 499;провели ПЛР-тестувань – 6 034 418.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 595 випадків;Вінницька область – 186 випадків;Волинська область – 154 випадки;Дніпропетровська область – 295 випадків;Донецька область – 280 випадків;Житомирська область – 184 випадки;Закарпатська область – 127 випадків;Запорізька область – 358 випадків;Івано-Франківська область – 177 випадків;Київська область – 235 випадків;Кіровоградська область – 41 випадок;Луганська область – 124 випадки;Львівська область – 337 випадків;Миколаївська область – 170 випадків;Одеська область – 223 випадки;Полтавська область – 244 випадки;Рівненська область – 251 випадок;Сумська область – 261 випадок;Тернопільська область – 150 випадків;Харківська область – 302 випадки;Херсонська область – 101 випадок;Хмельницька область – 202 випадки;Черкаська область – 162 випадки;Чернівецька область – 209 випадків;Чернігівська область – 215 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.