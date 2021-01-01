Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:45
5583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 21 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 811 осіб;
летальних випадків – 241;
одужало – 13 981 особа;
здійснили тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За добу в Україні знову одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається майже два тижні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 177 621 особа;
одужало – 914 730 осіб;
летальних випадків – 21 499;
провели ПЛР-тестувань – 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 595 випадків;
Вінницька область – 186 випадків;
Волинська область – 154 випадки;
Дніпропетровська область – 295 випадків;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 184 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 177 випадків;
Київська область – 235 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
Луганська область – 124 випадки;
Львівська область – 337 випадків;
Миколаївська область – 170 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 251 випадок;
Сумська область – 261 випадок;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 101 випадок;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 162 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 21 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 811 осіб;
летальних випадків – 241;
одужало – 13 981 особа;
здійснили тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За добу в Україні знову одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається майже два тижні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 177 621 особа;
одужало – 914 730 осіб;
летальних випадків – 21 499;
провели ПЛР-тестувань – 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 595 випадків;
Вінницька область – 186 випадків;
Волинська область – 154 випадки;
Дніпропетровська область – 295 випадків;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 184 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 177 випадків;
Київська область – 235 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
Луганська область – 124 випадки;
Львівська область – 337 випадків;
Миколаївська область – 170 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 251 випадок;
Сумська область – 261 випадок;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 101 випадок;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 162 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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