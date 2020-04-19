Фермер з Волині вирощує особливу моркву





Про це повідомляє журнал



На думку фермера, чимала заслуга смаку – у підживленні мікродобривами. Зокрема, на моркві він застосовував Мікро-Мінераліс (Овочеві) із розрахунку 3 л на 2,5 га площі. Це комплексне мікродобриво містить сполуки заліза, цинку, міді, бору й молібдену. Серед його переваг – здатність пришвидшувати процес цвітіння рослин, сприяти збільшенню кількості зав’язі й зниженню нітратів у плодах; поліпшувати лежкість продукції під час зберігання та позитивно впливати на її смакові якості.



«Наша морква завжди має бути солодкою», – сказав Руслан Хомич.



Фермер багато років вирощує овочі, хоча торік під них відвів меншу площу: близько 3 га під картоплю, 3,5 га під столові буряки, приблизно по 2 га під моркву і капусту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фермер Руслан Хомич з Рожищенського районі Волинської області вирощує солодку моркву. Сік, вироблений з неї було, відзначили на міжнародній сільськогосподарській виставці «Зелений тиждень» у Берліні: за екологічність, якість та високі смакові якості.Про це повідомляє журнал «Плантатор» На думку фермера, чимала заслуга смаку – у підживленні мікродобривами. Зокрема, на моркві він застосовував Мікро-Мінераліс (Овочеві) із розрахунку 3 л на 2,5 га площі. Це комплексне мікродобриво містить сполуки заліза, цинку, міді, бору й молібдену. Серед його переваг – здатність пришвидшувати процес цвітіння рослин, сприяти збільшенню кількості зав’язі й зниженню нітратів у плодах; поліпшувати лежкість продукції під час зберігання та позитивно впливати на її смакові якості.«Наша морква завжди має бути солодкою», – сказав Руслан Хомич.Фермер багато років вирощує овочі, хоча торік під них відвів меншу площу: близько 3 га під картоплю, 3,5 га під столові буряки, приблизно по 2 га під моркву і капусту.

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