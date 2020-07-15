З чим носити кросівки на грубій підошві*









Що стосується комбінації з різним вбранням, головне пам’ятати про те, що будь-які табу повністю відходять на другий план. Тільки Вам вирішувати, як виглядати й що носити. Однак про деякі трендові поєднання ми все ж таки поговоримо. Класичним вважається образ: кросівки та спортивний одяг. Але це ж так просто та нудно, скажете Ви?! Щоб образ вийшов більш яскравим, спробуйте додати до нього трохи класики або гламуру. Лакова сумочка, светр зі стразами, англійський тренчкот створять аутфіт, що інтригує, який точно сподобається оточуючим. Діставайте з гардероба нарядні кофтини, купуйте плімсоли або маранти та створюйте свій власний неповторний стиль.







Безпрограшним варіантом з будь-якими кросівками стане одяг із деніму. У моді джинси з 70-х років, тобто пряма класика або кльош. Масивні кросівки з 90-х до подібного одягу підійдуть відмінно. Але це все просто, а ось що робити, коли на роботі дрес-код, а хочеться піти в улюблених снікерах. Таку проблему теж легко вирішити, бо немає нічого неможливого. Ви можете спокійно одягти чорний брючний костюм та білі снікери. Звісно краще буде виглядати total-look, тобто чорний або іншого кольору верх та низ. Масивні кросівки та сукні з оборками, плісировані спідниці, костюми в кольорах — на перший погляд речі несумісні, але в ансамблі з взуттям виглядають неймовірно гармонійно та дуже жіночно.







Справжній ажіотаж у минулому сезоні трапився навколо одягу з накладними кишенями та комбінезонами у стилі спецівки. Такі моделі були ніби створені в якості компаньйону для масивних кросівок. У моді багатошаровість та розмір оверсайз. Отож комбінезони з масивними кросівками — це просто must-have для тих, хто слідкує за популярними тенденціями. Треба пам’ятати й про те, що мікс різних стилів — це, мабуть, найбільший тотальний тренд вже декількох сезонів, який охоплює велику кількість людей. Головне, не боятись експериментувати та знаходити нові поєднання, бути яскравішими та більш експресивними.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулому сезоні справжній бум у світі спортивного взуття справили громіздкі кросівки, які ще називають «dad shoes», «ugly sneakers». Ця модель й на сьогодні не збавляє обертів, а все частіше красується на нозі снікерхедів. Кросівки на грубій підошві вже стали основою для створення стильних образів, успішно поєднуючись з різноманітними стилями. Попри те, що дизайнери активно включають такого роду взуття у свої колекції, підходить воно далеко не всім — цей факт важливо враховувати, безпосередньо перед придбанням.Що стосується комбінації з різним вбранням, головне пам’ятати про те, що будь-які табу повністю відходять на другий план. Тільки Вам вирішувати, як виглядати й що носити. Однак про деякі трендові поєднання ми все ж таки поговоримо. Класичним вважається образ: кросівки та спортивний одяг. Але це ж так просто та нудно, скажете Ви?! Щоб образ вийшов більш яскравим, спробуйте додати до нього трохи класики або гламуру. Лакова сумочка, светр зі стразами, англійський тренчкот створять аутфіт, що інтригує, який точно сподобається оточуючим. Діставайте з гардероба нарядні кофтини, купуйте плімсоли або маранти та створюйте свій власний неповторний стиль.Безпрограшним варіантом з будь-якими кросівками стане одяг із деніму. У моді джинси з 70-х років, тобто пряма класика або кльош. Масивні кросівки з 90-х до подібного одягу підійдуть відмінно. Але це все просто, а ось що робити, коли на роботі дрес-код, а хочеться піти в улюблених снікерах. Таку проблему теж легко вирішити, бо немає нічого неможливого. Ви можете спокійно одягти чорний брючний костюм та білі снікери. Звісно краще буде виглядати total-look, тобто чорний або іншого кольору верх та низ. Масивні кросівки та сукні з оборками, плісировані спідниці, костюми в кольорах — на перший погляд речі несумісні, але в ансамблі з взуттям виглядають неймовірно гармонійно та дуже жіночно.Справжній ажіотаж у минулому сезоні трапився навколо одягу з накладними кишенями та комбінезонами у стилі спецівки. Такі моделі були ніби створені в якості компаньйону для масивних кросівок. У моді багатошаровість та розмір оверсайз. Отож комбінезони з масивними кросівками — це просто must-have для тих, хто слідкує за популярними тенденціями. Треба пам’ятати й про те, що мікс різних стилів — це, мабуть, найбільший тотальний тренд вже декількох сезонів, який охоплює велику кількість людей. Головне, не боятись експериментувати та знаходити нові поєднання, бути яскравішими та більш експресивними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію