У Луцьку ліпитимуть вареники для воїнів: містян закликають долучитися





Захід відбудеться 30 січня, інформують на сторінці організації у фейсбуці.



Також закликають небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати), чаю, кави, олії, цукру.



Ліпити вареники розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в. 31 січня активісти вирушать зі смаколиками на Схід.



Для отримання детальної інформації телефонуйте: 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста закликає кожного жителя Луцька долучитися до приготування вареників захисникам.Захід відбудеться 30 січня, інформують на сторінці організації у фейсбуці.Також закликають небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати), чаю, кави, олії, цукру.Ліпити вареники розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в. 31 січня активісти вирушать зі смаколиками на Схід.Для отримання детальної інформації телефонуйте: 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна).

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