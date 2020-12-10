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У Луцьку ліпитимуть вареники для воїнів: містян закликають долучитися

У Луцьку ліпитимуть вареники для воїнів: містян закликають долучитися
Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста закликає кожного жителя Луцька долучитися до приготування вареників захисникам.

Захід відбудеться 30 січня, інформують на сторінці організації у фейсбуці.

Також закликають небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, помідори, салати), чаю, кави, олії, цукру.

Ліпити вареники розпочнуть о 15:00 за адресою: вул. Вахтангова, 10в. 31 січня активісти вирушать зі смаколиками на Схід.

Для отримання детальної інформації телефонуйте: 0958698333 (Наталія), 05014224 (Іванна).

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Теги: вареники, їжа, АТО, ООС, захисники
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